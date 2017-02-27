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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 тра, 2024 22:49
Shaman написав: Andrey2512 написав: Shaman написав:
а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти. а під новий рік буде
Який сільгосп? Чи війна закінчується в цьому році?
в 3 кварталі найбільший обсяг експорту сільгосп продукції, а відповідно потрібно більше грошей, щоб це все викупити. в 2022-2023 році можливо це було не так виразно, бо було обмеження на експорт - зараз наче все ок. тому так, в цьому факторі повернемося до сезонності довоєнних років. можемо повернутися, бо ризик форс-мажору набагато вищий...
А скільки замінованих господарств?
А скільки в окупації?
Звідки довоєнні цифри? 😲
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Andrey2512
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