Shaman написав:а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти. а під новий рік буде
Який сільгосп? Чи війна закінчується в цьому році?
в 3 кварталі найбільший обсяг експорту сільгосп продукції, а відповідно потрібно більше грошей, щоб це все викупити. в 2022-2023 році можливо це було не так виразно, бо було обмеження на експорт - зараз наче все ок. тому так, в цьому факторі повернемося до сезонності довоєнних років. можемо повернутися, бо ризик форс-мажору набагато вищий...
А скільки замінованих господарств? А скільки в окупації?
Andrey2512 написав:Shaman а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти. а під новий рік буде
Який сільгосп? Чи війна закінчується в цьому році?
в 3 кварталі найбільший обсяг експорту сільгосп продукції, а відповідно потрібно більше грошей, щоб це все викупити. в 2022-2023 році можливо це було не так виразно, бо було обмеження на експорт - зараз наче все ок. тому так, в цьому факторі повернемося до сезонності довоєнних років. можемо повернутися, бо ризик форс-мажору набагато вищий...
А скільки замінованих господарств? А скільки в окупації?
Звідки довоєнні цифри? 😲
довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше
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SAndriy1 написав:Только у них так можно? Вы серьезно? В ICU так не сделаешь? Я вас разочарую - так можно не только в Сенсе!
Чому я мушу розчаровуватися? Це ж чудово! Якщо так.
Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.) Серед банківських - на мою особисту думку, Сенс в плані покупки/продажу облігацій найкращий. Якщо Вам подобається ICU - добре. Але після freedom - якось не дуже хотілося б купувати облігації через фін компанії. А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.
У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...
Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш.
Востаннє редагувалось Acceptus в П'ят 17 тра, 2024 10:27, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему: Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:
Успіх написав:А що тут ще хтось цікавиться курсом?)) З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів
То, можливо, що курс "камнем вниз"?
А може ракетою вверх? Насправді не чекайте якихось радикальних змін - ні мільйонів мобілізованих, ні трильйонів штрафів. Більшість хто підпадає під зобов'язання і так якісь процедури проходили, хіба будуть мати додатковий клопіт. Хто ховався, той і так не відсвічував зайвий раз, закордонні не вернуться масово і т.д. Влада далі буде проявляти малу компетентність і т.д. Об'єктивна ситуація потиху погіршується, а курс собі живе своїм майже нормальним життям.