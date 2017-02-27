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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11421114221142311424>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 78
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
14%
11
39,50-40,00
37%
29
40,00-40,50
22%
17
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 22:49

  Shaman написав:
  Andrey2512 написав:
  Shaman написав:а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти. а під новий рік буде

Який сільгосп? Чи війна закінчується в цьому році?

в 3 кварталі найбільший обсяг експорту сільгосп продукції, а відповідно потрібно більше грошей, щоб це все викупити. в 2022-2023 році можливо це було не так виразно, бо було обмеження на експорт - зараз наче все ок. тому так, в цьому факторі повернемося до сезонності довоєнних років. можемо повернутися, бо ризик форс-мажору набагато вищий...

А скільки замінованих господарств?
А скільки в окупації?

Звідки довоєнні цифри? 😲
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 01:37

  Игорь Алексеевич написав:Евро прёт каждый день вверх. Для меня это не плохо. После зелёных, синих, с пятнами дол., то евро стало более удобной для работы.

При курсі 1.1 планую перекинутись в вічнозелений (фіолетовий) 😃
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:11

  Andrey2512 написав:
  Shaman написав:
  Andrey2512 написав:Shaman
а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти. а під новий рік буде

Який сільгосп? Чи війна закінчується в цьому році?

в 3 кварталі найбільший обсяг експорту сільгосп продукції, а відповідно потрібно більше грошей, щоб це все викупити. в 2022-2023 році можливо це було не так виразно, бо було обмеження на експорт - зараз наче все ок. тому так, в цьому факторі повернемося до сезонності довоєнних років. можемо повернутися, бо ризик форс-мажору набагато вищий...

А скільки замінованих господарств?
А скільки в окупації?

Звідки довоєнні цифри? 😲

довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше

а скільки в окупації та заміновано у %? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:18

  Shaman написав:довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше

це просто байки якісь чи є підтвердження?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:53

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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  SAndriy1 написав:Только у них так можно? Вы серьезно? В ICU так не сделаешь? Я вас разочарую - так можно не только в Сенсе!


Чому я мушу розчаровуватися? Це ж чудово! Якщо так.

Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.)
Серед банківських - на мою особисту думку, Сенс в плані покупки/продажу облігацій найкращий.
Якщо Вам подобається ICU - добре. Але після freedom - якось не дуже хотілося б купувати облігації через фін компанії.
А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.

У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...

Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш.
Востаннє редагувалось Acceptus в П'ят 17 тра, 2024 10:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:15

  sens написав:
  Acceptus написав:
  Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.


Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:
Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:

https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo

І нічого не буде блокувати.

Довіреності не хватить за тисячу гривень чи треба сплатити місячну зарплату щоб усі ризики передбачити ?


Так що ж довіреність, якщо рахунок на який виплата (депо або ОВДП) заблокований?
Сьогодні/вчора подали законопроект про збільшення штрафів до 85 000 грн.
Acceptus
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:26

Свято наближається!©)))

А що тут ще хтось цікавиться курсом?))
З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів :lol:

То, можливо, що курс "камнем вниз"? :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:34

  Успіх написав:А що тут ще хтось цікавиться курсом?))
З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів :lol:

То, можливо, що курс "камнем вниз"? :mrgreen:

А може ракетою вверх?
Насправді не чекайте якихось радикальних змін - ні мільйонів мобілізованих, ні трильйонів штрафів. Більшість хто підпадає під зобов'язання і так якісь процедури проходили, хіба будуть мати додатковий клопіт. Хто ховався, той і так не відсвічував зайвий раз, закордонні не вернуться масово і т.д. Влада далі буде проявляти малу компетентність і т.д. Об'єктивна ситуація потиху погіршується, а курс собі живе своїм майже нормальним життям.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:40

Якщо за два місяці умовно кліент бажає зняти кошти, наврядчи він буде тримати у грн,тому від НБУ залежить які будуть репресивні дії до пересічного.
sens
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