Acceptus написав:Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.)
Потому, что нужно не на картинки смотреть, а текст читать. На страничке по онлайн доступу ICU мобильным приложениям вся правая половина посвящена. Даже с фотоинструкцией. Легко увидеть, что третья невидимая картинка сверху - это ссылка на гуглоплей. И она даже работает. А кто вебломку проходил, тот и картинки разберётся, как посмотреть.
Acceptus написав:Якщо Вам подобається ICU - добре. Але після freedom - якось не дуже хотілося б купувати облігації через фін компанії. А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.
У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...
Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш.
Не встречал, чтобы кто-то жаловался на проблемы с ОВГЗ, купленными через FFU (не путать с FFE, он же Freedom24). Народ попал с зарубежными акциями, но с ними он почти так же сосёт лапу в Сенсе и всех остальных банковских брокерах: запрещена продажа "і не зрозуміло, коли з нього вийдеш". Единственная разница: можно перевести на не банковского брокера, например, BTC Broker. Вот он как раз работает. Но комис на перевод такой, что мелкие инвесторы предпочитают и дальше ждать светлого будущего. Так что я бы поспорил у какого брокера результат предсказуемее.
Acceptus написав:Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.)
Потому, что нужно не на картинки смотреть, а текст читать. На страничке по онлайн доступу ICU мобильным приложениям вся правая половина посвящена. Даже с фотоинструкцией. Легко увидеть, что третья невидимая картинка сверху - это ссылка на гуглоплей. И она даже работает. А кто вебломку проходил, тот и картинки разберётся, как посмотреть.
Acceptus написав:Якщо Вам подобається ICU - добре. Але після freedom - якось не дуже хотілося б купувати облігації через фін компанії. А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.
У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...
Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш.
Не встречал, чтобы кто-то жаловался на проблемы с ОВГЗ, купленными через FFU (не путать с FFE, он же Freedom24). Народ попал с зарубежными акциями, но с ними он почти так же сосёт лапу в Сенсе и всех остальных банковских брокерах: запрещена продажа "і не зрозуміло, коли з нього вийдеш". Единственная разница: можно перевести на не банковского брокера, например, BTC Broker. Вот он как раз работает. Но комис на перевод такой, что мелкие инвесторы предпочитают и дальше ждать светлого будущего. Так что я бы поспорил у какого брокера результат предсказуемее.
Подтверждаю. Через ВТС Брокера продал из Сенса свои акции Мета , даже на каком-то локальном пике. Сенс со своей стороны все сделал за день, в ВТС Брокере их внутренние процедуры заняли пару дней - продали за час. Оказывается, что есть люди, которые по цене закрытия предыдущей биржевой сессии готовы выкупить все акции - может они таким образом потом переводят на третий депозитарий (зарубежом?) и таким образом выводят деньги? Не знаю ВТС Брокер с разницы между покупкой в гривне и продажей удержал как налоговый агент 18 и 1,5 % налогов - на следующий день получил от них деньги на счет