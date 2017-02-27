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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11421114221142311424

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 78
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
14%
11
39,50-40,00
37%
29
40,00-40,50
22%
17
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:40

  ihorsic написав:
  Игорь Алексеевич написав:Евро прёт каждый день вверх. Для меня это не плохо. После зелёных, синих, с пятнами дол., то евро стало более удобной для работы.

При курсі 1.1 планую перекинутись в вічнозелений (фіолетовий) 😃

Якщо євро йде догори, то означає, що на континенті стає спокійніше, чи як?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:20

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше

це просто байки якісь чи є підтвердження?

прям під рукою немає цифр. але можете самостійно подивитися на динаміку відвантаження зернових з портів за попередні роки. та й динаміку надходження коштів по місяцям за попередні роки.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:26

  Acceptus написав:Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.)

Потому, что нужно не на картинки смотреть, а текст читать. На страничке по онлайн доступу ICU мобильным приложениям вся правая половина посвящена. Даже с фотоинструкцией. Легко увидеть, что третья невидимая картинка сверху - это ссылка на гуглоплей. И она даже работает. А кто вебломку проходил, тот и картинки разберётся, как посмотреть.

  Acceptus написав:Якщо Вам подобається ICU - добре. Але після freedom - якось не дуже хотілося б купувати облігації через фін компанії.
А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.

У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...

Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш.

Не встречал, чтобы кто-то жаловался на проблемы с ОВГЗ, купленными через FFU (не путать с FFE, он же Freedom24). Народ попал с зарубежными акциями, но с ними он почти так же сосёт лапу в Сенсе и всех остальных банковских брокерах: запрещена продажа "і не зрозуміло, коли з нього вийдеш". Единственная разница: можно перевести на не банковского брокера, например, BTC Broker. Вот он как раз работает. Но комис на перевод такой, что мелкие инвесторы предпочитают и дальше ждать светлого будущего. Так что я бы поспорил у какого брокера результат предсказуемее.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:35

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше

це просто байки якісь чи є підтвердження?

прям під рукою немає цифр. але можете самостійно подивитися на динаміку відвантаження зернових з портів за попередні роки. та й динаміку надходження коштів по місяцям за попередні роки.

помісячна динаміка якраз стабільна.
прикольно, вигадав якусь чепуху і кажеш опоненту дивись і розбирайся з цим сам ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:40

  moveton написав:
  Acceptus написав:Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.)

Потому, что нужно не на картинки смотреть, а текст читать. На страничке по онлайн доступу ICU мобильным приложениям вся правая половина посвящена. Даже с фотоинструкцией. Легко увидеть, что третья невидимая картинка сверху - это ссылка на гуглоплей. И она даже работает. А кто вебломку проходил, тот и картинки разберётся, как посмотреть.

  Acceptus написав:Якщо Вам подобається ICU - добре. Але після freedom - якось не дуже хотілося б купувати облігації через фін компанії.
А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.

У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...

Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш.

Не встречал, чтобы кто-то жаловался на проблемы с ОВГЗ, купленными через FFU (не путать с FFE, он же Freedom24). Народ попал с зарубежными акциями, но с ними он почти так же сосёт лапу в Сенсе и всех остальных банковских брокерах: запрещена продажа "і не зрозуміло, коли з нього вийдеш". Единственная разница: можно перевести на не банковского брокера, например, BTC Broker. Вот он как раз работает. Но комис на перевод такой, что мелкие инвесторы предпочитают и дальше ждать светлого будущего. Так что я бы поспорил у какого брокера результат предсказуемее.

Подтверждаю. Через ВТС Брокера продал из Сенса свои акции Мета , даже на каком-то локальном пике. Сенс со своей стороны все сделал за день, в ВТС Брокере их внутренние процедуры заняли пару дней - продали за час. Оказывается, что есть люди, которые по цене закрытия предыдущей биржевой сессии готовы выкупить все акции - может они таким образом потом переводят на третий депозитарий (зарубежом?) и таким образом выводят деньги? Не знаю
ВТС Брокер с разницы между покупкой в гривне и продажей удержал как налоговый агент 18 и 1,5 % налогов - на следующий день получил от них деньги на счет
SAndriy1
 
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