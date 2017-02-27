Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:26

Acceptus написав: Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.)

Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.)

Acceptus написав: Якщо Вам подобається ICU - добре. Але після freedom - якось не дуже хотілося б купувати облігації через фін компанії.

А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.



У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...



Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш. Якщо Вам подобається ICU - добре.А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш.

Потому, что нужно не на картинки смотреть, а текст читать. Намобильным приложениям вся правая половина посвящена. Даже с фотоинструкцией. Легко увидеть, что третья невидимая картинка сверху - это ссылка на гуглоплей. И она даже работает. А кто вебломку проходил, тот и картинки разберётся, как посмотреть.Не встречал, чтобы кто-то жаловался на проблемы с ОВГЗ, купленными через FFU (не путать с FFE, он же Freedom24). Народ попал с зарубежными акциями, но с ними он почти так же сосёт лапу в Сенсе и всех остальных банковских брокерах: запрещена продажа "і не зрозуміло, коли з нього вийдеш". Единственная разница: можно перевести на не банковского брокера, например, BTC Broker. Вот он как раз работает. Но комис на перевод такой, что мелкие инвесторы предпочитают и дальше ждать светлого будущего. Так что я бы поспорил у какого брокера результат предсказуемее.