Acceptus написав:Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.)
Потому, что нужно не на картинки смотреть, а текст читать. На страничке по онлайн доступу ICU мобильным приложениям вся правая половина посвящена. Даже с фотоинструкцией. Легко увидеть, что третья невидимая картинка сверху - это ссылка на гуглоплей. И она даже работает. А кто вебломку проходил, тот и картинки разберётся, как посмотреть.
Acceptus написав:Якщо Вам подобається ICU - добре. Але після freedom - якось не дуже хотілося б купувати облігації через фін компанії. А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.
У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...
Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш.
Не встречал, чтобы кто-то жаловался на проблемы с ОВГЗ, купленными через FFU (не путать с FFE, он же Freedom24). Народ попал с зарубежными акциями, но с ними он почти так же сосёт лапу в Сенсе и всех остальных банковских брокерах: запрещена продажа "і не зрозуміло, коли з нього вийдеш". Единственная разница: можно перевести на не банковского брокера, например, BTC Broker. Вот он как раз работает. Но комис на перевод такой, что мелкие инвесторы предпочитают и дальше ждать светлого будущего. Так что я бы поспорил у какого брокера результат предсказуемее.
Acceptus написав:Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.)
Потому, что нужно не на картинки смотреть, а текст читать. На страничке по онлайн доступу ICU мобильным приложениям вся правая половина посвящена. Даже с фотоинструкцией. Легко увидеть, что третья невидимая картинка сверху - это ссылка на гуглоплей. И она даже работает. А кто вебломку проходил, тот и картинки разберётся, как посмотреть.
Acceptus написав:Якщо Вам подобається ICU - добре. Але після freedom - якось не дуже хотілося б купувати облігації через фін компанії. А то в них то коріння знаходять, то співпраця ВОТ – і потім усе стоїть замороженим.
У банків теж знаходять, тільки процедура з банками проста і ясна - чи націоналізація, чи ліквідація...
Але не "холд" - і не зрозуміло, коли з нього вийдеш.
Не встречал, чтобы кто-то жаловался на проблемы с ОВГЗ, купленными через FFU (не путать с FFE, он же Freedom24). Народ попал с зарубежными акциями, но с ними он почти так же сосёт лапу в Сенсе и всех остальных банковских брокерах: запрещена продажа "і не зрозуміло, коли з нього вийдеш". Единственная разница: можно перевести на не банковского брокера, например, BTC Broker. Вот он как раз работает. Но комис на перевод такой, что мелкие инвесторы предпочитают и дальше ждать светлого будущего. Так что я бы поспорил у какого брокера результат предсказуемее.
Подтверждаю. Через ВТС Брокера продал из Сенса свои акции Мета , даже на каком-то локальном пике. Сенс со своей стороны все сделал за день, в ВТС Брокере их внутренние процедуры заняли пару дней - продали за час. Оказывается, что есть люди, которые по цене закрытия предыдущей биржевой сессии готовы выкупить все акции - может они таким образом потом переводят на третий депозитарий (зарубежом?) и таким образом выводят деньги? Не знаю ВТС Брокер с разницы между покупкой в гривне и продажей удержал как налоговый агент 18 и 1,5 % налогов - на следующий день получил от них деньги на счет
SAndriy1 написав:Оказывается, что есть люди, которые по цене закрытия предыдущей биржевой сессии готовы выкупить все акции - может они таким образом потом переводят на третий депозитарий (зарубежом?) и таким образом выводят деньги?
Ага, знаю такого человека. Тоже не понимаю в чём профит. Деньги можно вывести законно попроще и подешевле (разве что, если много на один ISIN, но откуда сейчас такие количества?) Разве что как-то зарубежный брокер стоимость акций сразу считает подтверждённым доходом и таким образом деньги легализуются. Но опять же, сколько там тех акций выкупается...
Acceptus написав:Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.) Серед банківських - на мою особисту думку, Сенс в плані покупки/продажу облігацій найкращий.
Да, забыл упомянуть: в ICU для онлайн продажи облигаций совсем не обязательно знать, что у него есть мобильное приложение. Вот сейчас перепроверил в веб версии: у всех бумаг из портфела кнопочка "продать" всё ещё на месте и работает. А вот в Сенсе в веб версии такого нет и вряд ли когда-то завезут.
Acceptus написав:Я тестую усі зостосунки, банківські і небанківскі (ICU не бачив на сайті значка Google Play - тому й не знав, що вони мають зостосунок.) Серед банківських - на мою особисту думку, Сенс в плані покупки/продажу облігацій найкращий.
Да, забыл упомянуть: в ICU для онлайн продажи облигаций совсем не обязательно знать, что у него есть мобильное приложение. Вот сейчас перепроверил в веб версии: у всех бумаг из портфела кнопочка "продать" всё ещё на месте и работает. А вот в Сенсе в веб версии такого нет и вряд ли когда-то завезут.
Мне кажется, если человек пытается монетизировать какой-то сайт, до таких очевидных вещей он должен доходить своим трудом. Ну, просто из уважения к потенциальным читателям
moveton написав:Да, забыл упомянуть: в ICU для онлайн продажи облигаций совсем не обязательно знать, что у него есть мобильное приложение. Вот сейчас перепроверил в веб версии: у всех бумаг из портфела кнопочка "продать" всё ещё на месте и работает. А вот в Сенсе в веб версии такого нет и вряд ли когда-то завезут.
Web версії банки закинули. Питання було переведення депозиту або ОВГЗ на жінку, мати, сестру.
Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему: Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати: