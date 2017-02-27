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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11420114211142211423>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 78
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
14%
11
39,50-40,00
37%
29
40,00-40,50
22%
17
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:18

  Shaman написав:довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше

це просто байки якісь чи є підтвердження?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:53

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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:26

Свято наближається!©)))

А що тут ще хтось цікавиться курсом?))
З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів :lol:

То, можливо, що курс "камнем вниз"? :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:34

  Успіх написав:А що тут ще хтось цікавиться курсом?))
З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів :lol:

То, можливо, що курс "камнем вниз"? :mrgreen:

А може ракетою вверх?
Насправді не чекайте якихось радикальних змін - ні мільйонів мобілізованих, ні трильйонів штрафів. Більшість хто підпадає під зобов'язання і так якісь процедури проходили, хіба будуть мати додатковий клопіт. Хто ховався, той і так не відсвічував зайвий раз, закордонні не вернуться масово і т.д. Влада далі буде проявляти малу компетентність і т.д. Об'єктивна ситуація потиху погіршується, а курс собі живе своїм майже нормальним життям.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:40

Якщо за два місяці умовно кліент бажає зняти кошти, наврядчи він буде тримати у грн,тому від НБУ залежить які будуть репресивні дії до пересічного.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:40

  ihorsic написав:
  Игорь Алексеевич написав:Евро прёт каждый день вверх. Для меня это не плохо. После зелёных, синих, с пятнами дол., то евро стало более удобной для работы.

При курсі 1.1 планую перекинутись в вічнозелений (фіолетовий) 😃

Якщо євро йде догори, то означає, що на континенті стає спокійніше, чи як?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:20

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше

це просто байки якісь чи є підтвердження?

прям під рукою немає цифр. але можете самостійно подивитися на динаміку відвантаження зернових з портів за попередні роки. та й динаміку надходження коштів по місяцям за попередні роки.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:35

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше

це просто байки якісь чи є підтвердження?

прям під рукою немає цифр. але можете самостійно подивитися на динаміку відвантаження зернових з портів за попередні роки. та й динаміку надходження коштів по місяцям за попередні роки.

помісячна динаміка якраз стабільна.
прикольно, вигадав якусь чепуху і кажеш опоненту дивись і розбирайся з цим сам ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:42

До "покращення" залишилось 7 годин та 18 хвилин))

  Ой+ написав:
  Успіх написав:А що тут ще хтось цікавиться курсом?))
З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів :lol:

То, можливо, що курс "камнем вниз"? :mrgreen:

А може ракетою вверх?
Насправді не чекайте якихось радикальних змін - ні мільйонів мобілізованих, ні трильйонів штрафів. Більшість хто підпадає під зобов'язання і так якісь процедури проходили, хіба будуть мати додатковий клопіт. Хто ховався, той і так не відсвічував зайвий раз, закордонні не вернуться масово і т.д. Влада далі буде проявляти малу компетентність і т.д. Об'єктивна ситуація потиху погіршується, а курс собі живе своїм майже нормальним життям.

Ну, курс звичайно може піти як вниз, так і вверх...
Але те, що життя ухилянтам "покращиться" в найближчі 60днів - тут і до ворожки не ходи ;)

Повернемось до цієї розмови за 60 днів ;)
Час покаже
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів
Не бачу причин:
Хто в курсі - ще в січні прийняв міри: спустошили рахунки, переписали все майно на дружин або оформили відстрочку.
Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.
Дюрі-бачі
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