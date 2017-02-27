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Успіх написав:А що тут ще хтось цікавиться курсом?)) З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів
То, можливо, що курс "камнем вниз"?
А може ракетою вверх? Насправді не чекайте якихось радикальних змін - ні мільйонів мобілізованих, ні трильйонів штрафів. Більшість хто підпадає під зобов'язання і так якісь процедури проходили, хіба будуть мати додатковий клопіт. Хто ховався, той і так не відсвічував зайвий раз, закордонні не вернуться масово і т.д. Влада далі буде проявляти малу компетентність і т.д. Об'єктивна ситуація потиху погіршується, а курс собі живе своїм майже нормальним життям.
Успіх написав:А що тут ще хтось цікавиться курсом?)) З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів
То, можливо, що курс "камнем вниз"?
А може ракетою вверх? Насправді не чекайте якихось радикальних змін - ні мільйонів мобілізованих, ні трильйонів штрафів. Більшість хто підпадає під зобов'язання і так якісь процедури проходили, хіба будуть мати додатковий клопіт. Хто ховався, той і так не відсвічував зайвий раз, закордонні не вернуться масово і т.д. Влада далі буде проявляти малу компетентність і т.д. Об'єктивна ситуація потиху погіршується, а курс собі живе своїм майже нормальним життям.
Ну, курс звичайно може піти як вниз, так і вверх... Але те, що життя ухилянтам "покращиться" в найближчі 60днів - тут і до ворожки не ходи
Успіх написав:З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів
Не бачу причин: Хто в курсі - ще в січні прийняв міри: спустошили рахунки, переписали все майно на дружин або оформили відстрочку. Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.