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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11420114211142211423

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 78
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
14%
11
39,50-40,00
37%
29
40,00-40,50
22%
17
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:07

А до "покращення" залишилось 6 годин 53 хвилини))

  Дюрі-бачі написав:спустошили рахунки
Ну, з нерозривними депозитами, наче не все так просто ;)
  Дюрі-бачі написав:Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.

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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:22

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:спустошили рахунки
Ну, з нерозривними депозитами, наче не все так просто ;)
  Дюрі-бачі написав:Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.


Та не всі такі просунуті як п. Успіх - 70% коштів на поточних, 60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень, ОВДП дай боже, щоб 1% юзав. В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:57

А до "покращення" залишилось 6 годин та 3 хвилини))

  Ой+ написав:60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень,
Епічно))
А піти в ЗСУ на 20+100+70 = 190 000/міс - релігія не дозволяє?))
  Ой+ написав:В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.
Нічого, і таких невидимок зустріне тцкашник по дорозі в сільський магазин і перевірить наявність військового квитка, який тепер зобов'язані носити всі військовозобов'язані.
А далі штрафи...
А якщо несплата їх - арешт майна... або звичайний арешт на виправні роботи... десь облаштовувати другу лінію оборони ;)
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Все буде добре!
Все буде ТЦК! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:49

  Успіх написав:
  Ой+ написав:60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень,
Епічно))
А піти в ЗСУ на 20+100+70 = 190 000/міс - релігія не дозволяє?))
  Ой+ написав:В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.
Нічого, і таких невидимок зустріне тцкашник по дорозі в сільський магазин і перевірить наявність військового квитка, який тепер зобов'язані носити всі військовозобов'язані.
А далі штрафи...
А якщо несплата їх - арешт майна... або звичайний арешт на виправні роботи... десь облаштовувати другу лінію оборони ;)
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Все буде добре!
Все буде ТЦК! :D

Я так розумію, на кожному наступному етапі відповідальність тільки посилюється.
Ти мужик призовного віку? - онови дані, інакше штраф
Оновив дані - йди на ВЛК, інакше штраф
Прийшов на ВЛК - отримуй мобілізаційний розпорядження, інакше штраф
Отримав мобілізаційний розпорядження - чи на фронт, чи у в'язницю
Увага питання, навіщо тоді оновлювати дані? )
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Прораб написав:Увага питання, навіщо тоді оновлювати дані? )

Припустимо: не пішов оновити дані, отримав і сплатив штраф, а далі знову потрібно йти оновлювати дані, бо інакше ще один штраф, після оплати якого цикл почнеться знову...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:14

  Дюрі-бачі написав:Припустимо: не пішов оновити дані, отримав і сплатив штраф, а далі знову потрібно йти оновлювати дані, бо інакше ще один штраф, після оплати якого цикл почнеться знову...

Тут выше кто-то бил себя пяткой в грудь, что штрафовать за одно и то же могут только однократно :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Прораб написав:Отримав мобілізаційний розпорядження - чи на фронт, чи у в'язницю
Увага питання, навіщо тоді оновлювати дані? )

На вопрос отвечает пропущенный последний шаг: тебя убивают и мало того, что никаких повесток, штрафов и блокировок, военкомат будет утверждать, что никогда про тебя не слышал. И вот после такого чуда наступает идиллия.
moveton
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