Ну, з нерозривними депозитами, наче не все так просто
Дюрі-бачі написав:Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.
Та не всі такі просунуті як п. Успіх - 70% коштів на поточних, 60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень, ОВДП дай боже, щоб 1% юзав. В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.
Ой+ написав:60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень,
Епічно)) А піти в ЗСУ на 20+100+70 = 190 000/міс - релігія не дозволяє?))
Ой+ написав:В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.
Нічого, і таких невидимок зустріне тцкашник по дорозі в сільський магазин і перевірить наявність військового квитка, який тепер зобов'язані носити всі військовозобов'язані. А далі штрафи... А якщо несплата їх - арешт майна... або звичайний арешт на виправні роботи... десь облаштовувати другу лінію оборони ;)
Ой+ написав:60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень,
Епічно)) А піти в ЗСУ на 20+100+70 = 190 000/міс - релігія не дозволяє?))
Ой+ написав:В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.
Нічого, і таких невидимок зустріне тцкашник по дорозі в сільський магазин і перевірить наявність військового квитка, який тепер зобов'язані носити всі військовозобов'язані. А далі штрафи... А якщо несплата їх - арешт майна... або звичайний арешт на виправні роботи... десь облаштовувати другу лінію оборони ;)
Все буде добре! Все буде ТЦК!
Я так розумію, на кожному наступному етапі відповідальність тільки посилюється. Ти мужик призовного віку? - онови дані, інакше штраф Оновив дані - йди на ВЛК, інакше штраф Прийшов на ВЛК - отримуй мобілізаційний розпорядження, інакше штраф Отримав мобілізаційний розпорядження - чи на фронт, чи у в'язницю Увага питання, навіщо тоді оновлювати дані? )