Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:34

Investor_K написав: ИА на фронт? Это разве чтобы от кредиторов и повериаших в 37,5 скрыться ИА на фронт? Это разве чтобы от кредиторов и повериаших в 37,5 скрыться

Курс уже мало кого интересует. Все прекрасно знали ещё зимой, что будет закон и начали выводить все средства с банков. 18 числа пока все дружным строем и с песней идём в ЦК или без строя сидя на диване в эл. систему на регистрацию чипов под кожу, что бы не потеряться. Дальше комп. барабан выберет кому явится на ЛФК (лечебно физк. комплекс). Потом 10 дней на сборы в пионерский лагерь. Вожатая там выберет лучших из лучших куда их направить. Под забором лагеря будут стоять родственники для встречи с вожатыми , что бы их угостить вкусняшками из у.е и они могли направить малыша ближе к кухне. Такие вкусняшки будут ждать сейчас и знахари из ЛФК и адвокаты с правоведами законов.