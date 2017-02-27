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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11420114211142211423

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 79
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
15%
12
39,50-40,00
37%
29
40,00-40,50
22%
17
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:22

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:спустошили рахунки
Ну, з нерозривними депозитами, наче не все так просто ;)
  Дюрі-бачі написав:Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.


Та не всі такі просунуті як п. Успіх - 70% коштів на поточних, 60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень, ОВДП дай боже, щоб 1% юзав. В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:53

Теперь понятно, на кого карусельщики работали ))

Они были мулами для военкомов ) Напташил котлетку по 37, теперь время с ней распрощаться .)

И таки да, что-то про курс уже никто не говорит. Даже ИА на фронт собрался )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:Теперь понятно, на кого карусельщики работали ))
Они были мулами для военкомов ) Напташил котлетку по 37, теперь время с ней распрощаться .)
И таки да, что-то про курс уже никто не говорит. Даже ИА на фронт собрался )))

Та скільки є бажаючих на котлетку:
"А зараз взагалі відкрився дивний кейс ухиляння, коли за гроші деякі представники нацполіції заводять фейкову справу на людину і поки тягнеться суд з умовним покаранням чи відстрочкою, то людину неможна мобілізувати, — https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/647048- ... -tck-video

А ще доктори і провідники та напівпровідники.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:02

  Andrey2512 написав:Теперь понятно, на кого карусельщики работали ))

Они были мулами для военкомов ) Напташил котлетку по 37, теперь время с ней распрощаться .)

И таки да, что-то про курс уже никто не говорит. Даже ИА на фронт собрался )))

ИА на фронт? Это разве чтобы от кредиторов и повериаших в 37,5 скрыться
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:ИА на фронт? Это разве чтобы от кредиторов и повериаших в 37,5 скрыться
Курс уже мало кого интересует. Все прекрасно знали ещё зимой, что будет закон и начали выводить все средства с банков. 18 числа пока все дружным строем и с песней идём в ЦК или без строя сидя на диване в эл. систему на регистрацию чипов под кожу, что бы не потеряться. Дальше комп. барабан выберет кому явится на ЛФК (лечебно физк. комплекс). Потом 10 дней на сборы в пионерский лагерь. Вожатая там выберет лучших из лучших куда их направить. Под забором лагеря будут стоять родственники для встречи с вожатыми , что бы их угостить вкусняшками из у.е и они могли направить малыша ближе к кухне. Такие вкусняшки будут ждать сейчас и знахари из ЛФК и адвокаты с правоведами законов. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:52

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:спустошили рахунки
Ну, з нерозривними депозитами, наче не все так просто ;)
  Дюрі-бачі написав:Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.

Зображення

Да ,
вистрелить Z влада собі в коленку, розуму багато на це не потрібно, а далі Шо?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:ИА на фронт? Это разве чтобы от кредиторов и повериаших в 37,5 скрыться
Курс уже мало кого интересует. Все прекрасно знали ещё зимой, что будет закон и начали выводить все средства с банков. 18 числа пока все дружным строем и с песней идём в ЦК или без строя сидя на диване в эл. систему на регистрацию чипов под кожу, что бы не потеряться. Дальше комп. барабан выберет кому явится на ЛФК (лечебно физк. комплекс). Потом 10 дней на сборы в пионерский лагерь. Вожатая там выберет лучших из лучших куда их направить. Под забором лагеря будут стоять родственники для встречи с вожатыми , что бы их угостить вкусняшками из у.е и они могли направить малыша ближе к кухне. Такие вкусняшки будут ждать сейчас и знахари из ЛФК и адвокаты с правоведами законов. :P

А шо ещё можно было ждать от бени?
он кукловод страны и квартала
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:09

  Ой+ написав:
  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:спустошили рахунки
Ну, з нерозривними депозитами, наче не все так просто ;)
  Дюрі-бачі написав:Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.


Та не всі такі просунуті як п. Успіх - 70% коштів на поточних, 60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень, ОВДП дай боже, щоб 1% юзав. В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.

якби в нас були такі, як Джек Річер, то проблем би з мобілізацію взагалі не було - дуже невдалий приклад ви обрали :D

напевне краще порівняти з Голумом (або Смеаґол smygel) :lol: от таких Голумів багато й описують на форумі - познімав все з рахунків та десь заховався :mrgreen:
Shaman
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  #<1 ... 11420114211142211423
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