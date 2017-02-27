Ну, з нерозривними депозитами, наче не все так просто
Дюрі-бачі написав:Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.
Та не всі такі просунуті як п. Успіх - 70% коштів на поточних, 60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень, ОВДП дай боже, щоб 1% юзав. В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.
Andrey2512 написав:Теперь понятно, на кого карусельщики работали )) Они были мулами для военкомов ) Напташил котлетку по 37, теперь время с ней распрощаться .) И таки да, что-то про курс уже никто не говорит. Даже ИА на фронт собрался )))
Та скільки є бажаючих на котлетку:
"А зараз взагалі відкрився дивний кейс ухиляння, коли за гроші деякі представники нацполіції заводять фейкову справу на людину і поки тягнеться суд з умовним покаранням чи відстрочкою, то людину неможна мобілізувати, — https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/647048- ... -tck-video
Investor_K написав:ИА на фронт? Это разве чтобы от кредиторов и повериаших в 37,5 скрыться
Курс уже мало кого интересует. Все прекрасно знали ещё зимой, что будет закон и начали выводить все средства с банков. 18 числа пока все дружным строем и с песней идём в ЦК или без строя сидя на диване в эл. систему на регистрацию чипов под кожу, что бы не потеряться. Дальше комп. барабан выберет кому явится на ЛФК (лечебно физк. комплекс). Потом 10 дней на сборы в пионерский лагерь. Вожатая там выберет лучших из лучших куда их направить. Под забором лагеря будут стоять родственники для встречи с вожатыми , что бы их угостить вкусняшками из у.е и они могли направить малыша ближе к кухне. Такие вкусняшки будут ждать сейчас и знахари из ЛФК и адвокаты с правоведами законов.
Investor_K написав:ИА на фронт? Это разве чтобы от кредиторов и повериаших в 37,5 скрыться
Курс уже мало кого интересует. Все прекрасно знали ещё зимой, что будет закон и начали выводить все средства с банков. 18 числа пока все дружным строем и с песней идём в ЦК или без строя сидя на диване в эл. систему на регистрацию чипов под кожу, что бы не потеряться. Дальше комп. барабан выберет кому явится на ЛФК (лечебно физк. комплекс). Потом 10 дней на сборы в пионерский лагерь. Вожатая там выберет лучших из лучших куда их направить. Под забором лагеря будут стоять родственники для встречи с вожатыми , что бы их угостить вкусняшками из у.е и они могли направить малыша ближе к кухне. Такие вкусняшки будут ждать сейчас и знахари из ЛФК и адвокаты с правоведами законов.
А шо ещё можно было ждать от бени? он кукловод страны и квартала
Ну, з нерозривними депозитами, наче не все так просто
Дюрі-бачі написав:Хто не в курсі - дізнаються про закон не раніше серпня, коли виконавча рахунки поблокує.
Та не всі такі просунуті як п. Успіх - 70% коштів на поточних, 60% населення стверджує, що взагалі не має заощаджень, ОВДП дай боже, щоб 1% юзав. В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.
якби в нас були такі, як Джек Річер, то проблем би з мобілізацію взагалі не було - дуже невдалий приклад ви обрали
напевне краще порівняти з Голумом (або Смеаґол smygel) от таких Голумів багато й описують на форумі - познімав все з рахунків та десь заховався