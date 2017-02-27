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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11420114211142211423

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 79
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
15%
12
39,50-40,00
37%
29
40,00-40,50
22%
17
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:51

  flyman написав:
  ihorsic написав:
  Игорь Алексеевич написав:Евро прёт каждый день вверх. Для меня это не плохо. После зелёных, синих, с пятнами дол., то евро стало более удобной для работы.

При курсі 1.1 планую перекинутись в вічнозелений (фіолетовий) 😃

Якщо євро йде догори, то означає, що на континенті стає спокійніше, чи як?
чи "загоняють" у євро...
тимчасова гра.
до перших терактів у паризькому метро під час літньго олімпійського фарсу
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:03

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:Shaman
довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше

це просто байки якісь чи є підтвердження?

прям під рукою немає цифр. але можете самостійно подивитися на динаміку відвантаження зернових з портів за попередні роки. та й динаміку надходження коштів по місяцям за попередні роки.

помісячна динаміка якраз стабільна.
прикольно, вигадав якусь чепуху і кажеш опоненту дивись і розбирайся з цим сам ))

як мені подобаються оці незрозумілі обліківки, які вигулькнули незрозуміло звідки й починають щось самовпевнено патякати. ;)

що роблю я, й було б дуже добре, якби робили інші - якщо я з чимось незгоден, я навожу цифри, посилання або інші аргументи, а не оце - не вірю, витрать час, доведи мені.

по-перше, це один з прийомів тролів - його цікавить не істина, а бажання когось подаставати - на будь-які аргументи він все одно скаже - "не бачу". є тут один такий персонаж :D

якщо мене просто спитають, я намагаюсь обгрунтувати свою відповідь - але ви ж розумійте, що будь-яке обгрунтування потребує час, й не треба вимагати - давай швидко 8)

ще одна з порад - не відповідати на питання, які можна погуглити - нехай опонент теж вивчає питання, а не оце - ну розповідай мені.

те що наче знають всі - більшість років червень-вересень зазвичай найменший курс бакса. це ти не будеш заперечувати? якщо не через сельхоз, то через що, - є ідеї?

для початку ти який звіт дивився, що не побачив? ось цифри зі звіту НБУ по роках - експорт харч продуктів червень-жовтень для зручності, млн дол
2017
1231 1165 1504 1573 1607
2018
1226 1258 1601 1419 1860
2019
1263 1716 1917 1836 2272
2020
1199 1439 1975 1788 2120
2021
1586 1681 2512 2846 3030

єдине, що листопад-грудень бачу експорт не падає - але вже збільшується імпорт, що все одно змінює сальдо зовнішньої торгівлі.

тому для початку, почни ввічливо розмовляти. а по друге - наведи хоч якийсь цифри, щоб було про що казати - чи на цифрах аргументи закінчуються? :lol:

й ще, найбільший експорт ячменю та пшениці припадає на 3 квартал. але ці цифри можеш пошукати сам.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

на жаль, дуже актуальна стаття - бо форум аж кишіть...
Це не жарти. Хто такі насправді інтернет-тролі та як їм протистояти
Троль часто залишає пастки — провокативні або брехливі коментарі, чекаючи на жертву, яка відреагує на них.

Троль може ставити поверхові запитання, вимагати доказів, змушуючи вас давати відповіді, які він відкидає і вимагає нових, а ви слухняно перед ним танцюєте. Не давайте відповідей, які можна загуглити.

Троль зазвичай використовує мовні штампи та ігнорує наведені факти.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

це зараз кажуть курс неактуальний.
а як впаде ще на гривню-дві - от тоді почнеться :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 01:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 07:33

  Shaman написав:
  Ой+ написав: В нас таких "невидимок" як Джек Річер в кожному селі на кожній вулиці по декілька.

якби в нас були такі, як Джек Річер, то проблем би з мобілізацію взагалі не було - дуже невдалий приклад ви обрали :D
напевне краще порівняти з Голумом (або Смеаґол smygel) :lol: от таких Голумів багато й описують на форумі - познімав все з рахунків та десь заховався :mrgreen:

Я тільки про "невидимість" а не про красу чи вправність. Б-ті і знімати особливо нічого було, це ще якщо ці гіпотетичні призовники взагалі в межах неньки.
  Успіх написав:З завтрашнього дня, наче, більшості буде не до курсів

Свідомі громадяни попробують виконати квест з резерв+.
Появився https://play.google.com/store/apps/deta ... plus&pli=1 резерв+, хоча очікувано функціонує тільки в мінус. На ПлейМаркеті з телефону додаток не знаходиться - виклав посилання для бажаючих, але після банк айді, це якщо доходиш ще до нього, 404 і айді на...
  Shaman написав:це зараз кажуть курс неактуальний.
а як впаде ще на гривню-дві - от тоді почнеться

Чекаєте також, що впаде до 37,5?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:35

Ой+ Також спробував...і побачив 404
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Куди ви поспішаєте? Думаю через пару тижнів нормально вже запрацює - вам простіше від того стане?)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З цим Резерв+ просто bank.id поклали
Faceless
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