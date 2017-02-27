чи "загоняють" у євро...flyman написав:
Якщо євро йде догори, то означає, що на континенті стає спокійніше, чи як?
тимчасова гра.
до перших терактів у паризькому метро під час літньго олімпійського фарсу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:51
чи "загоняють" у євро...
тимчасова гра.
до перших терактів у паризькому метро під час літньго олімпійського фарсу
Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:03
як мені подобаються оці незрозумілі обліківки, які вигулькнули незрозуміло звідки й починають щось самовпевнено патякати.
що роблю я, й було б дуже добре, якби робили інші - якщо я з чимось незгоден, я навожу цифри, посилання або інші аргументи, а не оце - не вірю, витрать час, доведи мені.
по-перше, це один з прийомів тролів - його цікавить не істина, а бажання когось подаставати - на будь-які аргументи він все одно скаже - "не бачу". є тут один такий персонаж
якщо мене просто спитають, я намагаюсь обгрунтувати свою відповідь - але ви ж розумійте, що будь-яке обгрунтування потребує час, й не треба вимагати - давай швидко
ще одна з порад - не відповідати на питання, які можна погуглити - нехай опонент теж вивчає питання, а не оце - ну розповідай мені.
те що наче знають всі - більшість років червень-вересень зазвичай найменший курс бакса. це ти не будеш заперечувати? якщо не через сельхоз, то через що, - є ідеї?
для початку ти який звіт дивився, що не побачив? ось цифри зі звіту НБУ по роках - експорт харч продуктів червень-жовтень для зручності, млн дол
2017
1231 1165 1504 1573 1607
2018
1226 1258 1601 1419 1860
2019
1263 1716 1917 1836 2272
2020
1199 1439 1975 1788 2120
2021
1586 1681 2512 2846 3030
єдине, що листопад-грудень бачу експорт не падає - але вже збільшується імпорт, що все одно змінює сальдо зовнішньої торгівлі.
тому для початку, почни ввічливо розмовляти. а по друге - наведи хоч якийсь цифри, щоб було про що казати - чи на цифрах аргументи закінчуються?
й ще, найбільший експорт ячменю та пшениці припадає на 3 квартал. але ці цифри можеш пошукати сам.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
на жаль, дуже актуальна стаття - бо форум аж кишіть...
Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
це зараз кажуть курс неактуальний.
а як впаде ще на гривню-дві - от тоді почнеться
Додано: Суб 18 тра, 2024 01:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!
Додано: Суб 18 тра, 2024 07:33
Я тільки про "невидимість" а не про красу чи вправність. Б-ті і знімати особливо нічого було, це ще якщо ці гіпотетичні призовники взагалі в межах неньки.
Свідомі громадяни попробують виконати квест з резерв+.
Появився
Чекаєте також, що впаде до 37,5?
Додано: Суб 18 тра, 2024 09:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Куди ви поспішаєте? Думаю через пару тижнів нормально вже запрацює - вам простіше від того стане?)
Додано: Суб 18 тра, 2024 10:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
З цим Резерв+ просто bank.id поклали
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