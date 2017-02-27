Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:03

sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав: Shaman

довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більше



це просто байки якісь чи є підтвердження? довоєнний тренд, а не цифри. скільки не було в абсолютному значенні, надходження коштів у третьому кварталі має бути більше, суттєво більшеце просто байки якісь чи є підтвердження?

прям під рукою немає цифр. але можете самостійно подивитися на динаміку відвантаження зернових з портів за попередні роки. та й динаміку надходження коштів по місяцям за попередні роки. прям під рукою немає цифр. але можете самостійно подивитися на динаміку відвантаження зернових з портів за попередні роки. та й динаміку надходження коштів по місяцям за попередні роки.

помісячна динаміка якраз стабільна.

прикольно, вигадав якусь чепуху і кажеш опоненту дивись і розбирайся з цим сам )) помісячна динаміка якраз стабільна.прикольно, вигадав якусь чепуху і кажеш опоненту дивись і розбирайся з цим сам ))

як мені подобаються оці незрозумілі обліківки, які вигулькнули незрозуміло звідки й починають щось самовпевнено патякати.що роблю я, й було б дуже добре, якби робили інші - якщо я з чимось незгоден, я навожу цифри, посилання або інші аргументи, а не оце - не вірю, витрать час, доведи мені.по-перше, це один з прийомів тролів - його цікавить не істина, а бажання когось подаставати - на будь-які аргументи він все одно скаже - "не бачу". є тут один такий персонажякщо мене просто спитають, я намагаюсь обгрунтувати свою відповідь - але ви ж розумійте, що будь-яке обгрунтування потребує час, й не треба вимагати - давай швидкоще одна з порад - не відповідати на питання, які можна погуглити - нехай опонент теж вивчає питання, а не оце - ну розповідай мені.те що наче знають всі - більшість років червень-вересень зазвичай найменший курс бакса. це ти не будеш заперечувати? якщо не через сельхоз, то через що, - є ідеї?для початку ти який звіт дивився, що не побачив? ось цифри зі звіту НБУ по роках - експорт харч продуктів червень-жовтень для зручності, млн дол1231 1165 1504 1573 16071226 1258 1601 1419 18601263 1716 1917 1836 22721199 1439 1975 1788 21201586 1681 2512 2846 3030єдине, що листопад-грудень бачу експорт не падає - але вже збільшується імпорт, що все одно змінює сальдо зовнішньої торгівлі.тому для початку, почни ввічливо розмовляти. а по друге - наведи хоч якийсь цифри, щоб було про що казати - чи на цифрах аргументи закінчуються?й ще, найбільший експорт ячменю та пшениці припадає на 3 квартал. але ці цифри можеш пошукати сам.