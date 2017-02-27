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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11421114221142311424

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 79
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
15%
12
39,50-40,00
37%
29
40,00-40,50
22%
17
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:14

  Vip написав:
  sailed написав:Куди ви поспішаєте? Думаю через пару тижнів нормально вже запрацює - вам простіше від того стане?)

А штраф можуть виписати вже 17 тис, якщо, наприклад забув дома облікові документи. На вулиці, ринку, магазині М1860 практично відсутні.

Штраф не могут. Пока не предусмотрен законом. Почитай сегодняшний пост ТГ канала Адвокат Права (написан в 7:00 утра)
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:22

  Ой+ написав:...
  Shaman написав:це зараз кажуть курс неактуальний.
а як впаде ще на гривню-дві - от тоді почнеться

Чекаєте також, що впаде до 37,5?

я прихильник ідеї, що курс досі не врівноважений після девалу 2022. тому не менш 42-45 ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:22

  Vip написав:
  sailed написав:Куди ви поспішаєте? Думаю через пару тижнів нормально вже запрацює - вам простіше від того стане?)

А штраф можуть виписати вже 17 тис, якщо, наприклад забув дома облікові документи. На вулиці, ринку, магазині М1860 практично відсутні.

Загубив військ квіток з він кодом = загубив життя :mrgreen:
хз як там складеться при спробі відновлення
може броніки з вирізом під горб чи берці під протез затвердять
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Витаха написав:Штраф не могут. Пока не предусмотрен законом. Почитай сегодняшний пост ТГ канала Адвокат Права (написан в 7:00 утра)

Різні адвокати по різному тлумачать наслідки і необхідні дії. Складно сказати в який бік поверне Феміда.
  Shaman написав:я прихильник ідеї, що курс досі не врівноважений після девалу 2022. тому не менш 42-45

Ну тоді не можна писати з позиція семантики
  Shaman написав:впаде ще на гривню-дві - от тоді почнеться

Або виросте курс $ в грн, або гривня впаде на скількись %.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:34

  Ой+ написав:
  Shaman написав:я прихильник ідеї, що курс досі не врівноважений після девалу 2022. тому не менш 42-45

Ну тоді не можна писати з позиція семантики
  Shaman написав:впаде ще на гривню-дві - от тоді почнеться

Або виросте курс $ в грн, або гривня впаде на скількись %.

"уважно" прочитав ваші зауваження :lol:

не підкажете, а з ким можна поспілкуватися по цифрах? а то більше про семантику та інше бла-бла-бла... :roll:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:08

а що там з грошима.

як же писав, наявність гривневих коштів більш-менш стабільна
Shaman
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