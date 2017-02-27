як вже писав, наявність гривневих коштів більш-менш стабільна. готівка - 788 ярдів грн, більше на 8 ярдів безготівка - 781 ярд грн, більше на 5 ярдів грн
можна робити ставки - чи обжене безготівка готівку? й коли перетнемо межу 800 ярдів грн (й що спочатку).
а з залишками на рахунках цікавіше юридичні особи - 935 ярдів грн, зростання 10 ярдів грн фізичні особи - 723 ярди грн, зростання 14 ярдів грн. агов, де хто бачить обнулення рахунків в банках?
обидві цифри це рекорди.
але звертаю увагу на нюанс. донедавна збільшення залишків на рахунках здійснювалось головним чином за рахунок збільшення кількості грошей, а зараз потроху почав працювати банківський мультиплікатор. кредити зросли на 10 ярдів грн, а ще 20 ярдів грн банки вклали в ОВДП
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 18 тра, 2024 13:24, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:й щось в мене хостінг картинок не відкриває? потрібен москальський VPN?
Та в раші заборонено користуватись впн, а в Україні скрін у штатному з finance.ua виклав, але допоможу і без картинки - гляньте на Валютний ринок в контексті ДС там підряд 3 (три) повідомлення визначного автора, може зацитувати схочеться.
Shaman написав:й щось в мене хостінг картинок не відкриває? потрібен москальський VPN?
Та в раші заборонено користуватись впн, а в Україні скрін у штатному з finance.ua виклав, але допоможу і без картинки - гляньте на Валютний ринок в контексті ДС там підряд 3 (три) повідомлення визначного автора, може зацитувати схочеться.
зрозумів. флуд треба зупиняти, цифр не буде.
я гадаю тебе теж більше цікавить, як воно проскочити між крапельок ТЦК.