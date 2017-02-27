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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 тра, 2024 13:48
Shaman написав:
й щось в мене хостінг картинок не відкриває? потрібен москальський VPN?
Не москальский. Немецкий подойдёт. 91.92.144.116 - Болгария, София. С, например, ICN доступен. А упоротый Киевстар закрывает всё подряд и его тоже.
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moveton
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:52
Shaman написав:
зрозумів. флуд треба зупиняти, цифр не буде.
я гадаю тебе теж більше цікавить, як воно проскочити між крапельок ТЦК.
2 в 1 - неграмотний і невихований.
З ТЦК в мене все в порядку, а от програма не функціонує. А от військовий білет можу і забути, тому зацікавлений,щоб було щось електронне.
А в тебе? Виникає тінь сумніву, а флудити не перестанеш.
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Ой+
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Додано: Суб 18 тра, 2024 14:05
Ой+ написав: Shaman написав:
зрозумів. флуд треба зупиняти, цифр не буде.
я гадаю тебе теж більше цікавить, як воно проскочити між крапельок ТЦК.
2 в 1 - неграмотний
і невихований
.
дві брехні в одному, й ти це розумієш. але з нахабами я інколи нечемний, погоджусь. з дурнями ще більше можу бути нечемним
З ТЦК в мене все в порядку, а от програма не функціонує. А от військовий білет можу і забути, тому зацікавлений,щоб було щось електронне.
...
звісно все ок. як тут пропонують - гроші з рахунків зняв, майно на дружину переписав?
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Shaman
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Додано: Суб 18 тра, 2024 14:09
Shaman написав:
майно на дружину переписав?
Ещё надо с ней развестись, а иначе если продавать, то потребуют подпись супруга.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 18 тра, 2024 15:12
Shaman написав:
для початку ти який звіт дивився, що не побачив? ось цифри зі звіту НБУ по роках - експорт харч продуктів червень-жовтень для зручності, млн дол
2017
1231 1165 1504 1573 1607
2018
1226 1258 1601 1419 1860
2019
1263 1716 1917 1836 2272
2020
1199 1439 1975 1788 2120
2021
1586 1681 2512 2846 3030
єдине, що листопад-грудень бачу експорт не падає - але вже збільшується імпорт, що все одно змінює сальдо зовнішньої торгівлі.
в держкомстаті інші цифри.
от тобі і статистика, і хибні висновки на основі лівих цифр.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Суб 18 тра, 2024 15:23
Игорь Алексеевич написав:
Ещё надо с ней развестись, а иначе если продавать, то потребуют подпись супруга.
Для этого, с ней надо было разводиться "до" а не "теперь"
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TUR
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