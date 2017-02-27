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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 тра, 2024 13:52
Shaman написав:
зрозумів. флуд треба зупиняти, цифр не буде.
я гадаю тебе теж більше цікавить, як воно проскочити між крапельок ТЦК.
2 в 1 - неграмотний і невихований.
З ТЦК в мене все в порядку, а от програма не функціонує. А от військовий білет можу і забути, тому зацікавлений,щоб було щось електронне.
А в тебе? Виникає тінь сумніву, а флудити не перестанеш.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 14:05
Ой+ написав: Shaman написав:
зрозумів. флуд треба зупиняти, цифр не буде.
я гадаю тебе теж більше цікавить, як воно проскочити між крапельок ТЦК.
2 в 1 - неграмотний
і невихований
.
дві брехні в одному, й ти це розумієш. але з нахабами я інколи нечемний, погоджусь. з дурнями ще більше можу бути нечемним
З ТЦК в мене все в порядку, а от програма не функціонує. А от військовий білет можу і забути, тому зацікавлений,щоб було щось електронне.
...
звісно все ок. як тут пропонують - гроші з рахунків зняв, майно на дружину переписав?
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Shaman
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Додано: Суб 18 тра, 2024 15:12
Shaman написав:
для початку ти який звіт дивився, що не побачив? ось цифри зі звіту НБУ по роках - експорт харч продуктів червень-жовтень для зручності, млн дол
2017
1231 1165 1504 1573 1607
2018
1226 1258 1601 1419 1860
2019
1263 1716 1917 1836 2272
2020
1199 1439 1975 1788 2120
2021
1586 1681 2512 2846 3030
єдине, що листопад-грудень бачу експорт не падає - але вже збільшується імпорт, що все одно змінює сальдо зовнішньої торгівлі.
в держкомстаті інші цифри.
от тобі і статистика, і хибні висновки на основі лівих цифр.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Суб 18 тра, 2024 16:05
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
для початку ти який звіт дивився, що не побачив? ось цифри зі звіту НБУ по роках - експорт харч продуктів червень-жовтень для зручності, млн дол
2017
1231 1165 1504 1573 1607
2018
1226 1258 1601 1419 1860
2019
1263 1716 1917 1836 2272
2020
1199 1439 1975 1788 2120
2021
1586 1681 2512 2846 3030
єдине, що листопад-грудень бачу експорт не падає - але вже збільшується імпорт, що все одно змінює сальдо зовнішньої торгівлі.
в держкомстаті інші цифри
.
от тобі і статистика, і хибні висновки на основі лівих цифр.
посилання та хоч якийсь цифри?
з якого переляку цифри НБУ ліві? даю підказку - у тому, що вони відрізняються, може бути пояснення.
про хибні висновки взагалі мовчу - ніяких аргументів. й що там з причинами, через які укріплювався курс гривні літом в попередні роки? хоч якийсь ідеї є?
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Shaman
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Додано: Суб 18 тра, 2024 16:46
Shaman написав:
де хто бачить обнулення рахунків в банках?
Если перевести деньги на счёт кота, количество денег в банке не изменится.
Коварные власти загнали всех в депозиты, которые невозможно разорвать.
Отток компенсируется зарплатами военных.
Банки искажают статистику, чтобы не вывалиться из нормативов.
Вы прослушали краткие тезисы адептов апокалипсиса:)
Объявляю конкурс на самое креативное дополнение, которое позволит игнорировать цифры
Перефразируя известное правило, могу утверждать, что 1% паникеров генерируют 99% шума.
Зы чем так примечательна цифра 800, что стоит делать ставки и готовиться к юбилею?
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Додано: Суб 18 тра, 2024 17:15
moveton написав:
А упоротый Киевстар закрывает всё подряд и его тоже.
давно стоит 1.1.1.1 или warp, шо одно и тоже. иногда тормозит загрузку сайтов, но включаю его только, когда надо "на лево" сходить, потом отключаю - норм работает...
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Додано: Суб 18 тра, 2024 20:23
ihorsic написав:
Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!
чув, що важливо як поводить себе срібло, бо воно не тільки для спекуляцій, а й в промисловості, точніше співвідношення ціни золото/срібло, от як срібло попре догори, то "тушість світло"
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Додано: Суб 18 тра, 2024 20:38
https://news.finance.ua/ua/zakon-pro-mobilizaciyu-nabuv-chynnosti-use-pro-novovvedennyaВідсутність є підгрунтям для вручення повістки для уточнення даних.
Vip написав: sailed написав:
Куди ви поспішаєте? Думаю через пару тижнів нормально вже запрацює - вам простіше від того стане?)
А штраф можуть виписати вже 17 тис, якщо, наприклад забув дома облікові документи. На вулиці, ринку, магазині М1860 практично відсутні.
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