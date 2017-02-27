Shaman написав:для початку ти який звіт дивився, що не побачив? ось цифри зі звіту НБУ по роках - експорт харч продуктів червень-жовтень для зручності, млн дол 2017 1231 1165 1504 1573 1607 2018 1226 1258 1601 1419 1860 2019 1263 1716 1917 1836 2272 2020 1199 1439 1975 1788 2120 2021 1586 1681 2512 2846 3030 єдине, що листопад-грудень бачу експорт не падає - але вже збільшується імпорт, що все одно змінює сальдо зовнішньої торгівлі.
в держкомстаті інші цифри. от тобі і статистика, і хибні висновки на основі лівих цифр.
посилання та хоч якийсь цифри?
з якого переляку цифри НБУ ліві? даю підказку - у тому, що вони відрізняються, може бути пояснення.
про хибні висновки взагалі мовчу - ніяких аргументів. й що там з причинами, через які укріплювався курс гривні літом в попередні роки? хоч якийсь ідеї є?
Shaman написав:де хто бачить обнулення рахунків в банках?
Если перевести деньги на счёт кота, количество денег в банке не изменится. Коварные власти загнали всех в депозиты, которые невозможно разорвать. Отток компенсируется зарплатами военных. Банки искажают статистику, чтобы не вывалиться из нормативов.
Вы прослушали краткие тезисы адептов апокалипсиса:) Объявляю конкурс на самое креативное дополнение, которое позволит игнорировать цифры
Перефразируя известное правило, могу утверждать, что 1% паникеров генерируют 99% шума.
Зы чем так примечательна цифра 800, что стоит делать ставки и готовиться к юбилею?
Shaman написав:де хто бачить обнулення рахунків в банках?
Если перевести деньги на счёт кота, количество денег в банке не изменится. Коварные власти загнали всех в депозиты, которые невозможно разорвать. Отток компенсируется зарплатами военных. Банки искажают статистику, чтобы не вывалиться из нормативов.
Вы прослушали краткие тезисы адептов апокалипсиса:) Объявляю конкурс на самое креативное дополнение, которое позволит игнорировать цифры
Перефразируя известное правило, могу утверждать, что 1% паникеров генерируют 99% шума.
Зы чем так примечательна цифра 800, что стоит делать ставки и готовиться к юбилею?
На правах ветерана всех современных финансовых кризисов Без потерь кризисы проходят 1% населения. Для 99% наступление кризисной ситуации это неожиданность. Просто часть из этих 99% чуть раньше реагируют и сравнительно легко отделываются.