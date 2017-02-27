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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11422114231142411425

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 81
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
15%
12
39,50-40,00
37%
30
40,00-40,50
22%
18
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 16:05

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:для початку ти який звіт дивився, що не побачив? ось цифри зі звіту НБУ по роках - експорт харч продуктів червень-жовтень для зручності, млн дол
2017
1231 1165 1504 1573 1607
2018
1226 1258 1601 1419 1860
2019
1263 1716 1917 1836 2272
2020
1199 1439 1975 1788 2120
2021
1586 1681 2512 2846 3030
єдине, що листопад-грудень бачу експорт не падає - але вже збільшується імпорт, що все одно змінює сальдо зовнішньої торгівлі.

в держкомстаті інші цифри.
от тобі і статистика, і хибні висновки на основі лівих цифр.

посилання та хоч якийсь цифри?

з якого переляку цифри НБУ ліві? даю підказку - у тому, що вони відрізняються, може бути пояснення.

про хибні висновки взагалі мовчу - ніяких аргументів. й що там з причинами, через які укріплювався курс гривні літом в попередні роки? хоч якийсь ідеї є?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 16:46

  Shaman написав:де хто бачить обнулення рахунків в банках? :D

Если перевести деньги на счёт кота, количество денег в банке не изменится.
Коварные власти загнали всех в депозиты, которые невозможно разорвать.
Отток компенсируется зарплатами военных.
Банки искажают статистику, чтобы не вывалиться из нормативов.

Вы прослушали краткие тезисы адептов апокалипсиса:)
Объявляю конкурс на самое креативное дополнение, которое позволит игнорировать цифры :)

Перефразируя известное правило, могу утверждать, что 1% паникеров генерируют 99% шума.

Зы чем так примечательна цифра 800, что стоит делать ставки и готовиться к юбилею?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:15

  moveton написав:А упоротый Киевстар закрывает всё подряд и его тоже.

давно стоит 1.1.1.1 или warp, шо одно и тоже. иногда тормозит загрузку сайтов, но включаю его только, когда надо "на лево" сходить, потом отключаю - норм работает...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:23

  ihorsic написав:Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!

чув, що важливо як поводить себе срібло, бо воно не тільки для спекуляцій, а й в промисловості, точніше співвідношення ціни золото/срібло, от як срібло попре догори, то "тушість світло"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:21

  Сибарит написав:
  Shaman написав:де хто бачить обнулення рахунків в банках? :D

Если перевести деньги на счёт кота, количество денег в банке не изменится.
Коварные власти загнали всех в депозиты, которые невозможно разорвать.
Отток компенсируется зарплатами военных.
Банки искажают статистику, чтобы не вывалиться из нормативов.

Вы прослушали краткие тезисы адептов апокалипсиса:)
Объявляю конкурс на самое креативное дополнение, которое позволит игнорировать цифры :)

Перефразируя известное правило, могу утверждать, что 1% паникеров генерируют 99% шума.

Зы чем так примечательна цифра 800, что стоит делать ставки и готовиться к юбилею?

На правах ветерана всех современных финансовых кризисов
Без потерь кризисы проходят 1% населения. Для 99% наступление кризисной ситуации это неожиданность. Просто часть из этих 99% чуть раньше реагируют и сравнительно легко отделываются.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:36

  flyman написав:
  ihorsic написав:Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!
от як срібло попре догори, то "тушість світло"
А що його тушість? - його й так по пів дня немає... :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення
Ну що тут є хто за девальвацію?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:04

  asti написав:
  flyman написав:
  ihorsic написав:Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!
от як срібло попре догори, то "тушість світло"
А що його тушість? - його й так по пів дня немає... :) :)

опечатка забавна, тушість, воно ж може бути 26, воно ж опівнашосту
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:05

  Denik написав:Зображення
Ну що тут є хто за девальвацію?

ІА: ПА37.5
flyman
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