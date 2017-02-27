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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11423114241142511426>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 81
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
15%
12
39,50-40,00
37%
30
40,00-40,50
22%
18
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:21

  Сибарит написав:
  Shaman написав:де хто бачить обнулення рахунків в банках? :D

Если перевести деньги на счёт кота, количество денег в банке не изменится.
Коварные власти загнали всех в депозиты, которые невозможно разорвать.
Отток компенсируется зарплатами военных.
Банки искажают статистику, чтобы не вывалиться из нормативов.

Вы прослушали краткие тезисы адептов апокалипсиса:)
Объявляю конкурс на самое креативное дополнение, которое позволит игнорировать цифры :)

Перефразируя известное правило, могу утверждать, что 1% паникеров генерируют 99% шума.

Зы чем так примечательна цифра 800, что стоит делать ставки и готовиться к юбилею?

На правах ветерана всех современных финансовых кризисов
Без потерь кризисы проходят 1% населения. Для 99% наступление кризисной ситуации это неожиданность. Просто часть из этих 99% чуть раньше реагируют и сравнительно легко отделываются.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:36

  flyman написав:
  ihorsic написав:Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!
от як срібло попре догори, то "тушість світло"
А що його тушість? - його й так по пів дня немає... :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення
Ну що тут є хто за девальвацію?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:04

  asti написав:
  flyman написав:
  ihorsic написав:Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!
от як срібло попре догори, то "тушість світло"
А що його тушість? - його й так по пів дня немає... :) :)

опечатка забавна, тушість, воно ж може бути 26, воно ж опівнашосту
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:05

  Denik написав:Зображення
Ну що тут є хто за девальвацію?

ІА: ПА37.5
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс знову вгори, не зважаючи на графіки FOB ціни на пшоно у Франції
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:32

  Denik написав:Ну що тут є хто за девальвацію?
саморазогревающий оптимизм?.. Ну, допустим.
Стесняюсь спросить: а непосредственно курс продажи доллара ниже сегодняшнего "на 1 грн" когда-то будет? - В апреле не случилось, не взирая на тот запланированный триггер (штатовское решение о помощи) ...
Так когда теперь? В июне, конце 2-го квартала?
Или уже "планы поменялись" :? и гривневые овдп ближайший год - "наше всьо" шоб хоть "в 0" выйти...?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 тра, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Аваль с утра по акции наливал, но тоже психанул и поднял..
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:59

  Kate0000 написав:Аваль с утра по акции наливал, но тоже психанул и поднял..
та отож...
обычно во время их аналогичных предыдущих акций было наоборот, курс продажи снижался к 13-16 часам
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

налік на прийом перейшов за 40
Vitalych-new
 
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