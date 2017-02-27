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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:05
Vitalych-new написав:
налік на прийом перейшов за 40
Порох знищив гривню на 300%<, менеджери Зеленського наближається до 200% ! За десять років валюта стабільна , національна фактично в 5: разів.
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sens
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:10
Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
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ihorsic
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:21
ihorsic написав:
Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
З цього питання ІО має відємні знання.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 17:39
ihorsic написав:
Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
Це біда! Після закінчення активної фази, мабуть буде різька девальвація, здебільшого новини різні - здебільшого новини погані.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 17:50
sens написав: ihorsic написав:
Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
Це біда! Після закінчення активної фази, мабуть буде різька девальвація, здебільшого новини різні - здебільшого новини погані.
та не хвилюйтесь завчасно.
закінчення активної фази не схоже на плани русні.
Не в цьому десятиріччі.
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