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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 83
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
12
39,50-40,00
36%
30
40,00-40,50
24%
20
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:05

  Vitalych-new написав:налік на прийом перейшов за 40

Порох знищив гривню на 300%<, менеджери Зеленського наближається до 200% ! За десять років валюта стабільна , національна фактично в 5: разів.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:21

  ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас

З цього питання ІО має відємні знання.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:39

  ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас

Це біда! Після закінчення активної фази, мабуть буде різька девальвація, здебільшого новини різні - здебільшого новини погані.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:50

  sens написав:
  ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас

Це біда! Після закінчення активної фази, мабуть буде різька девальвація, здебільшого новини різні - здебільшого новини погані.
та не хвилюйтесь завчасно.
закінчення активної фази не схоже на плани русні.
Не в цьому десятиріччі.
flysoulfly
 
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