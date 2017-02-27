Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:05
Vitalych-new написав:
налік на прийом перейшов за 40
Порох знищив гривню на 300%<, менеджери Зеленського наближається до 200% ! За десять років валюта стабільна , національна фактично в 5: разів.
sens
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:10
Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
ihorsic
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:21
ihorsic написав:
Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
З цього питання ІО має відємні знання.
Investor_K
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Додано: Пон 20 тра, 2024 17:39
ihorsic написав:
Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
Це біда! Після закінчення активної фази, мабуть буде різька девальвація, здебільшого новини різні - здебільшого новини погані.
sens
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Додано: Пон 20 тра, 2024 17:50
sens написав: ihorsic написав:
Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
Це біда! Після закінчення активної фази, мабуть буде різька девальвація, здебільшого новини різні - здебільшого новини погані.
та не хвилюйтесь завчасно.
закінчення активної фази не схоже на плани русні.
Не в цьому десятиріччі.
flysoulfly
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:41
Denik написав:
Ну що тут є хто за девальвацію?
Де долар девальвує на 10% там гривня девальвує в 3 рази (оптимістично).
AndriyQ
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:08
ihorsic написав: Радійте тому що маєте.
У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
Воно то так, але...
Ще раз переконуєшся, що як би ти не хотів патріотично підтримувати гривню, вкладаючи в гривнедепо і гривнеОВДП - справа не вдячна!
Бо навіть, якщо курс дуже не стрибне(що можна ще і в мінус піти) то все одно той невеличкий заробіток не компенсує нервів(хто нервується/переймається через таке) і простіше, як завжди, виходить зелений матрас!
Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...
Ну, але раз держава САМА постійно підштовхує людей тримати заощадження в доларі, ну то що ж... - нехай буде по-їхньому!
Успіх
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