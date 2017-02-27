ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
Воно то так, але... Ще раз переконуєшся, що як би ти не хотів патріотично підтримувати гривню, вкладаючи в гривнедепо і гривнеОВДП - справа не вдячна!
Бо навіть, якщо курс дуже не стрибне(що можна ще і в мінус піти) то все одно той невеличкий заробіток не компенсує нервів(хто нервується/переймається через таке) і простіше, як завжди, виходить зелений матрас!
Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...
Ну, але раз держава САМА постійно підштовхує людей тримати заощадження в доларі, ну то що ж... - нехай буде по-їхньому!
ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
Воно то так, але... Ще раз переконуєшся, що як би ти не хотів патріотично підтримувати гривню, вкладаючи в гривнедепо і гривнеОВДП - справа не вдячна!
Бо навіть, якщо курс дуже не стрибне(що можна ще і в мінус піти) то все одно той невеличкий заробіток не компенсує нервів(хто нервується/переймається через таке) і простіше, як завжди, виходить зелений матрас!
Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...
Ну, але раз держава САМА постійно підштовхує людей тримати заощадження в доларі, ну то що ж... - нехай буде по-їхньому!
Як на мене, то ОВДП вигідніше. Звісно залежить від точок входу і виходу. А з "зеленим матрасом" заробітку взагалі ніякого. Або постійно слідкувати за курсом, намагаючись здати на піку і відкупитися на дні
Успіх написав:Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...
А кто сказал, что это поддерживает свою экономику? Наоборот же. Если на гривну покупать доллары, то доллар дорожает, а значит гривна относительно него девальвирует. А все знают, что девальвация нацвалюты поддерживает национальную экономику. А если гривну откладывать, то она ревальвирует и этим убивает экономику.