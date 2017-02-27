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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11423114241142511426

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 84
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
12
39,50-40,00
36%
30
40,00-40,50
24%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:05

  Vitalych-new написав:налік на прийом перейшов за 40

Порох знищив гривню на 300%<, менеджери Зеленського наближається до 200% ! За десять років валюта стабільна , національна фактично в 5: разів.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:21

  ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас

З цього питання ІО має відємні знання.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:39

  ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас

Це біда! Після закінчення активної фази, мабуть буде різька девальвація, здебільшого новини різні - здебільшого новини погані.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:50

  sens написав:
  ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас

Це біда! Після закінчення активної фази, мабуть буде різька девальвація, здебільшого новини різні - здебільшого новини погані.
та не хвилюйтесь завчасно.
закінчення активної фази не схоже на плани русні.
Не в цьому десятиріччі.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:41

  Denik написав:Зображення
Ну що тут є хто за девальвацію?

Де долар девальвує на 10% там гривня девальвує в 3 рази (оптимістично).
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:08

За крок до перевороту думок©

  ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас

Воно то так, але...
Ще раз переконуєшся, що як би ти не хотів патріотично підтримувати гривню, вкладаючи в гривнедепо і гривнеОВДП - справа не вдячна!

Бо навіть, якщо курс дуже не стрибне(що можна ще і в мінус піти) то все одно той невеличкий заробіток не компенсує нервів(хто нервується/переймається через таке) і простіше, як завжди, виходить зелений матрас!

Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...

Ну, але раз держава САМА постійно підштовхує людей тримати заощадження в доларі, ну то що ж... - нехай буде по-їхньому!
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:15

  Успіх написав:
  ihorsic написав:Радійте тому що маєте. У воюючій країні це ще супер курс. Хоча ніхто не знає майбутнього і коли 100 чекає нас

Воно то так, але...
Ще раз переконуєшся, що як би ти не хотів патріотично підтримувати гривню, вкладаючи в гривнедепо і гривнеОВДП - справа не вдячна!

Бо навіть, якщо курс дуже не стрибне(що можна ще і в мінус піти) то все одно той невеличкий заробіток не компенсує нервів(хто нервується/переймається через таке) і простіше, як завжди, виходить зелений матрас!

Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...

Ну, але раз держава САМА постійно підштовхує людей тримати заощадження в доларі, ну то що ж... - нехай буде по-їхньому!

Як на мене, то ОВДП вигідніше. Звісно залежить від точок входу і виходу. А з "зеленим матрасом" заробітку взагалі ніякого. Або постійно слідкувати за курсом, намагаючись здати на піку і відкупитися на дні
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:19

  Успіх написав:Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...

А кто сказал, что это поддерживает свою экономику? Наоборот же. Если на гривну покупать доллары, то доллар дорожает, а значит гривна относительно него девальвирует. А все знают, что девальвация нацвалюты поддерживает национальную экономику. А если гривну откладывать, то она ревальвирует и этим убивает экономику.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 22:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  l_e_x написав:А з "зеленим матрасом" заробітку взагалі ніякого. Або постійно слідкувати за курсом, намагаючись здати на піку і відкупитися на дні

Ну як сказати. якщо дивитись з 2013 - то десь х5... тобто це 500% за 10 років без рухів.
А якщо кеби хватило взяти якісь гугол\єпол - то взагалі на коні.
Наприклад за останній рік в мене мій портфель на ИБ в баксі дав 20+ відсотків. Які ОВДП це покриють?
Звісно якщо бігати туди-сюди та купляти\здавати бакс - то це може і прікольніше, але я більш консервативна людина.
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