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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 84
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
12
39,50-40,00
36%
30
40,00-40,50
24%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 05:52

  Успіх написав:Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...

Всем хочется и рыбку съесть, и ног не замочить.
Поддержать так, чтобы на этом заработать, рады все, только уместно ли в этом случае говорить о поддержке? Это просто совпадение интересов.
А вот разделить со страной финансовые риски могут не только лишь все.
Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 07:18

За крок до перевороту думок©

  Сибарит написав:Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.
Люди, які ВЖЕ 2р+ воюють за свою країну - то ВЖЕ відкрили свій гаманець так, що аж соромляться признатись на загал, скільки тримають відсотків своїх заощадженнь в гривні! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 08:08

Успіх
- то ВЖЕ відкрили свій гаманець …тримають відсотків своїх заощадженнь в гривні!


Перечитати з холодними губами:
чтобы на этом заработать… Это просто совпадение интересов.

Kate0000
 
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