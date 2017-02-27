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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2024 05:52
Успіх написав:
Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...
Всем хочется и рыбку съесть, и ног не замочить.
Поддержать так, чтобы на этом заработать, рады все, только уместно ли в этом случае говорить о поддержке? Это просто совпадение интересов.
А вот разделить со страной финансовые риски могут не только лишь все.
Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.
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Сибарит
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Додано: Вів 21 тра, 2024 07:18
Сибарит написав:
Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.
Люди, які ВЖЕ 2р+ воюють за свою країну - то ВЖЕ відкрили свій гаманець так, що аж соромляться признатись на загал, скільки тримають відсотків своїх заощадженнь в гривні!
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Успіх
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Додано: Вів 21 тра, 2024 08:08
Успіх
- то ВЖЕ відкрили свій гаманець …тримають відсотків своїх заощадженнь в гривні!
Перечитати з холодними губами:
чтобы на этом заработать… Это просто совпадение интересов.
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Kate0000
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Додано: Вів 21 тра, 2024 08:57
Любая валюта, которая лежит под матрасом, то инфляция её хавает ежедневно. Если монеты постоянно в работе, то нет разницы какая купюра грн. или у.е. приносит больше дохода.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 21 тра, 2024 09:08
Игорь Алексеевич написав:
Любая валюта, которая лежит под матрасом, то инфляция её хавает ежедневно. Если монеты постоянно в работе, то нет разницы какая купюра грн. или у.е. приносит больше дохода.
Під дупою немає лімітів на зняття!!!
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sens
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Додано: Вів 21 тра, 2024 09:23
sens написав:
Під дупою немає лімітів на зняття!!!
Та нема стягнень по штрафам
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dimo_0n
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