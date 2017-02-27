RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11424114251142611427

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 84
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
12
39,50-40,00
36%
30
40,00-40,50
24%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 05:52

  Успіх написав:Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...

Всем хочется и рыбку съесть, и ног не замочить.
Поддержать так, чтобы на этом заработать, рады все, только уместно ли в этом случае говорить о поддержке? Это просто совпадение интересов.
А вот разделить со страной финансовые риски могут не только лишь все.
Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6372 раз.
Подякували: 21143 раз.
 
Профіль
129
75
34
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 07:18

За крок до перевороту думок©

  Сибарит написав:Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.
Люди, які ВЖЕ 2р+ воюють за свою країну - то ВЖЕ відкрили свій гаманець так, що аж соромляться признатись на загал, скільки тримають відсотків своїх заощадженнь в гривні! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 08:08

Успіх
- то ВЖЕ відкрили свій гаманець …тримають відсотків своїх заощадженнь в гривні!


Перечитати з холодними губами:
чтобы на этом заработать… Это просто совпадение интересов.

Kate0000
 
Повідомлень: 53
З нами з: 22.11.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 08:57

Любая валюта, которая лежит под матрасом, то инфляция её хавает ежедневно. Если монеты постоянно в работе, то нет разницы какая купюра грн. или у.е. приносит больше дохода.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7970
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:08

  Игорь Алексеевич написав:Любая валюта, которая лежит под матрасом, то инфляция её хавает ежедневно. Если монеты постоянно в работе, то нет разницы какая купюра грн. или у.е. приносит больше дохода.

Під дупою немає лімітів на зняття!!!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16763
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Під дупою немає лімітів на зняття!!!

Та нема стягнень по штрафам :)
dimo_0n
 
Повідомлень: 362
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:26

  Kate0000 написав:Успіх
- то ВЖЕ відкрили свій гаманець …тримають відсотків своїх заощадженнь в гривні!


Перечитати з холодними губами:
чтобы на этом заработать… Это просто совпадение интересов.


Може Долярчику варто взагалі забезплатно тримати гроші в банках/облігаціях? Якщо він уже на фронті підтримує державу, то підтримати ще й фінансово? Доки інші будуть бігати по банках у пошуку різниці між курсами, бо таким чином вони підтримують економіку аж в мінус (ні доходів, ні податків)
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11424114251142611427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], sens і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3421, 3422, 3423
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34220 36915421
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2024 08:10
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13243808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23188067
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.