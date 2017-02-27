Успіх написав:Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...
Всем хочется и рыбку съесть, и ног не замочить. Поддержать так, чтобы на этом заработать, рады все, только уместно ли в этом случае говорить о поддержке? Это просто совпадение интересов. А вот разделить со страной финансовые риски могут не только лишь все. Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.
- то ВЖЕ відкрили свій гаманець …тримають відсотків своїх заощадженнь в гривні!
Перечитати з холодними губами:
чтобы на этом заработать… Это просто совпадение интересов.
Може Долярчику варто взагалі забезплатно тримати гроші в банках/облігаціях? Якщо він уже на фронті підтримує державу, то підтримати ще й фінансово? Доки інші будуть бігати по банках у пошуку різниці між курсами, бо таким чином вони підтримують економіку аж в мінус (ні доходів, ні податків)
- то ВЖЕ відкрили свій гаманець …тримають відсотків своїх заощадженнь в гривні!
Перечитати з холодними губами:
чтобы на этом заработать… Это просто совпадение интересов.
Може Долярчику варто взагалі забезплатно тримати гроші в банках/облігаціях? Якщо він уже на фронті підтримує державу, то підтримати ще й фінансово? Доки інші будуть бігати по банках у пошуку різниці між курсами, бо таким чином вони підтримують економіку аж в мінус (ні доходів, ні податків)
Та все одно. То ж його гроші. Хоч кокс хай купить , хоч спіни на всі купить і програє, хоч біженцям віддасть. Але отей пафос «це я не для себе стараюсь , а для держави», то ж явно зайве. Бо неправда.