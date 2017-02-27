На улицах Киева - пусто, людей очень мало, особенно мужчин.
К наличной валюте - интерес минимальный.
А вот на межбанке - спрос колоссальный. Только НБУ и успевает отоваривать всех валютой.
Пока как-то так...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:02
На улицах Киева - пусто, людей очень мало, особенно мужчин.
К наличной валюте - интерес минимальный.
А вот на межбанке - спрос колоссальный. Только НБУ и успевает отоваривать всех валютой.
Пока как-то так...
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