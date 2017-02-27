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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11425114261142711428

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 84
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
12
39,50-40,00
36%
30
40,00-40,50
24%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:02

На улицах Киева - пусто, людей очень мало, особенно мужчин.
К наличной валюте - интерес минимальный.
А вот на межбанке - спрос колоссальный. Только НБУ и успевает отоваривать всех валютой.
Пока как-то так...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:30

  Victor8 написав:На улицах Киева - пусто, людей очень мало, особенно мужчин.

Пока как-то так...
Киев - город не бедных. :) Все на своих авто. Или на своих трамваях.
Или таки рыбачат в Ирпенях
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:12

  Victor8 написав:На улицах Киева - пусто, людей очень мало, особенно мужчин.
К наличной валюте - интерес минимальный.
А вот на межбанке - спрос колоссальный. Только НБУ и успевает отоваривать всех валютой.
Пока как-то так...


Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому, як згадка, чи все ж адепти ИА вірять по 37.5 в липневу спеку?
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:50

  remark написав:Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому
хотя 40 - весьма удобная цифра для пересчета гривнестоимости в уме.
Только не надо про еще более удобные для пересчета цифры 50 и 100 :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:10

  Vadim_ написав:07.05.24.
39.60 / 39.80
EUR 42.75 / 42.90

21.05.24.
USD 39.90 / 40.10
EUR 43.45 / 43.60

це скоро так і до 45 можна дійти, ой-ой, що ж то буде
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:11

  flysoulfly написав:
  remark написав:Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому
хотя 40 - весьма удобная цифра для пересчета гривнестоимости в уме.
Только не надо про еще более удобные для пересчета цифры 50 и 100 :mrgreen:

після 16 липня ПА37.5
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:53

  flysoulfly написав:
  remark написав:Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому
хотя 40 - весьма удобная цифра для пересчета гривнестоимости в уме.
Только не надо про еще более удобные для пересчета цифры 50 и 100 :mrgreen:
Судя по тому что уже на втором аукционе подряд огромный спрос на самые длинные гривневые бумаги - паПиисят мы будет пересчитывать ещё не скоро... ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:56

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  remark написав:Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому
хотя 40 - весьма удобная цифра для пересчета гривнестоимости в уме.
Только не надо про еще более удобные для пересчета цифры 50 и 100 :mrgreen:
Судя по тому что уже на втором аукционе подряд огромный спрос на самые длинные гривневые бумаги - паПиисят мы будет пересчитывать ещё не скоро... ;) ;)


Вважаєте, що то все загон оленів в дорогий доляр, а пастухи в цей час заходять в гривневий лонг?
remark
 
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