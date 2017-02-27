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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:02
На улицах Киева - пусто, людей очень мало, особенно мужчин.
К наличной валюте - интерес минимальный.
А вот на межбанке - спрос колоссальный. Только НБУ и успевает отоваривать всех валютой.
Пока как-то так...
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Victor8
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:30
Victor8 написав:
На улицах Киева - пусто, людей очень мало, особенно мужчин.
Пока как-то так...
Киев - город не бедных.
Все на своих авто. Или на своих трамваях.
Или таки рыбачат в Ирпенях
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flysoulfly
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Додано: Вів 21 тра, 2024 18:12
Victor8 написав:
На улицах Киева - пусто, людей очень мало, особенно мужчин.
К наличной валюте - интерес минимальный.
А вот на межбанке - спрос колоссальный. Только НБУ и успевает отоваривать всех валютой.
Пока как-то так...
Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому, як згадка, чи все ж адепти ИА вірять по 37.5 в липневу спеку?
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remark
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Додано: Вів 21 тра, 2024 18:50
remark написав:
Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому
хотя 40 - весьма удобная цифра для пересчета гривнестоимости в уме.
Только не надо про еще более удобные для пересчета цифры 50 и 100
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flysoulfly
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:10
Vadim_ написав:
07.05.24.
39.60 / 39.80
EUR 42.75 / 42.90
21.05.24.
USD 39.90 / 40.10
EUR 43.45 / 43.60
це скоро так і до 45 можна дійти, ой-ой, що ж то буде
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flyman
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:11
flysoulfly написав: remark написав:
Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому
хотя 40 - весьма удобная цифра для пересчета гривнестоимости в уме.
Только не надо про еще более удобные для пересчета цифры 50 и 100
після 16 липня ПА37.5
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flyman
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:53
flysoulfly написав: remark написав:
Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому
хотя 40 - весьма удобная цифра для пересчета гривнестоимости в уме.
Только не надо про еще более удобные для пересчета цифры 50 и 100
Судя по тому что уже на втором аукционе подряд огромный спрос на самые длинные гривневые бумаги - паПиисят мы будет пересчитывать ещё не скоро...
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asti
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:56
asti написав: flysoulfly написав: remark написав:
Здається, що скоро долар по 40 грн залишиться в минулому
хотя 40 - весьма удобная цифра для пересчета гривнестоимости в уме.
Только не надо про еще более удобные для пересчета цифры 50 и 100
Судя по тому что уже на втором аукционе подряд огромный спрос на самые длинные гривневые бумаги - паПиисят мы будет пересчитывать ещё не скоро...
Вважаєте, що то все загон оленів в дорогий доляр, а пастухи в цей час заходять в гривневий лонг?
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remark
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