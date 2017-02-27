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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2024 22:18
Qwerty написав:
Прикольно! То у вас є великий досвід!
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:19
Andrey2512 написав:
Сидим в гривне и не паникуем ) Вот верю, что увидим ещё 38 ))
Добре, коли у людей є віра! Погано, що вона іноді на шкоду!
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:42
Вітання.
Навряд чи побачимо 38)
Мобілізація має під собою наслідкі, які пересічні (сюди я додаю і середній клас, і середній бізнес), схоже, не прорахували до кінця.
Продажі В2В,(електротовари, лабораторне устаткування) м'яко кажучи, далеко не ті, що планувалися. По деяких групах товарів у травні зламано сезонний тренд, чи буде відновлення -хез.
Але таке враження, що маємо збій у ланцюжку. Тобто серйозне обмеження інвестування у країні. Такого і близько не було минулого року.
Це травень.
Причина - наступ чи мобілізація? Не знаю. Перебої в електриці, до речі, теж не на користь.
В2С, продовольчий ринок.Тут думка споживача.
Якісь скажені акції на відносно якісні продукти - ковбаси, ікру.
Міркую, нема очікуваного попиту.
Економіка зйожується від страху перед мобілізацією?
Час покаже.
Але наразі це аж ніяк не про міцну гривню.
Мені легко уявити, як Шарль Ебдо намалював би економіку України наразі, і це точно не було б про міцного самодостатнього юнака.
Що на протилежній шальці терезів?
Поки що - на горизонті початок перемовин про вступ до ЄС, і, схоже, вони такі немінучі, бо інакше кінець) крапельниці вже не допомагають, будуть під'єднувати трубопровід)
Пропаганду вимкнули на повну, скоро чекаємо на кількість чоловіків, що підуть у ТЦК і не зможуть потім втямти, як вони отут опинилися)
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Вів 21 тра, 2024 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Навуходоносор
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:00
Гонят курс по ЗЕ, который не против уйти, если Байден проиграет выборы. Тогда и ЗЕ не против слинять через выборы. Ему тогда это и надо будет, т.к. при Трампе всё переменится. ЗЕ тогда захочет спецом, что бы народ рассердился на него за войну, плюс курс, коммуналка и т.д. Ведь лучше уйти через выборы, чем вынесут ногами вперёд
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:02
Qwerty написав: Andrey2512 написав:
Сидим в гривне и не паникуем ) Вот верю, что увидим ещё 38 ))
Добре, коли у людей є віра
є віра
у євро
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:07
Игорь Алексеевич написав:
Гонят курс по ЗЕ, который не против уйти, если Байден проиграет выборы. Тогда и ЗЕ не против слинять через выборы. Ему тогда это и надо будет, т.к. при Трампе всё переменится. ЗЕ тогда захочет спецом, что бы народ рассердился на него за войну, плюс курс, коммуналка и т.д. Ведь лучше уйти через выборы, чем вынесут ногами вперёд
Ох уж эта конспирология.
А объективно состояние экономики оценить?
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Навуходоносор
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:10
Навуходоносор написав: Игорь Алексеевич написав:
Гонят курс по ЗЕ, который не против уйти, если Байден проиграет выборы. Тогда и ЗЕ не против слинять через выборы. Ему тогда это и надо будет, т.к. при Трампе всё переменится. ЗЕ тогда захочет спецом, что бы народ рассердился на него за войну, плюс курс, коммуналка и т.д. Ведь лучше уйти через выборы, чем вынесут ногами вперёд
Ох уж эта конспирология.
А объективно состояние экономики оценить?
Конечно это не так, но и курс сейчас перегиб к той же экономике. Спецом гонят, что бы потом опустить. А то ОГВЗ перестанут покупать.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:19
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
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Xenon
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:22
Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
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