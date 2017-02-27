Додано: Вів 21 тра, 2024 22:42

Вітання.



Навряд чи побачимо 38)



Мобілізація має під собою наслідкі, які пересічні (сюди я додаю і середній клас, і середній бізнес), схоже, не прорахували до кінця.



Продажі В2В,(електротовари, лабораторне устаткування) м'яко кажучи, далеко не ті, що планувалися. По деяких групах товарів у травні зламано сезонний тренд, чи буде відновлення -хез.



Але таке враження, що маємо збій у ланцюжку. Тобто серйозне обмеження інвестування у країні. Такого і близько не було минулого року.



Це травень.

Причина - наступ чи мобілізація? Не знаю. Перебої в електриці, до речі, теж не на користь.



В2С, продовольчий ринок.Тут думка споживача.

Якісь скажені акції на відносно якісні продукти - ковбаси, ікру.

Міркую, нема очікуваного попиту.

Економіка зйожується від страху перед мобілізацією?



Час покаже.

Але наразі це аж ніяк не про міцну гривню.



Мені легко уявити, як Шарль Ебдо намалював би економіку України наразі, і це точно не було б про міцного самодостатнього юнака.



Що на протилежній шальці терезів?

Поки що - на горизонті початок перемовин про вступ до ЄС, і, схоже, вони такі немінучі, бо інакше кінець) крапельниці вже не допомагають, будуть під'єднувати трубопровід)



Пропаганду вимкнули на повну, скоро чекаємо на кількість чоловіків, що підуть у ТЦК і не зможуть потім втямти, як вони отут опинилися)