Країна друкую папір
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2024 22:18
Країна друкую папір
Додано: Вів 21 тра, 2024 22:19
Додано: Вів 21 тра, 2024 22:42
Вітання.
Навряд чи побачимо 38)
Мобілізація має під собою наслідкі, які пересічні (сюди я додаю і середній клас, і середній бізнес), схоже, не прорахували до кінця.
Продажі В2В,(електротовари, лабораторне устаткування) м'яко кажучи, далеко не ті, що планувалися. По деяких групах товарів у травні зламано сезонний тренд, чи буде відновлення -хез.
Але таке враження, що маємо збій у ланцюжку. Тобто серйозне обмеження інвестування у країні. Такого і близько не було минулого року.
Це травень.
Причина - наступ чи мобілізація? Не знаю. Перебої в електриці, до речі, теж не на користь.
В2С, продовольчий ринок.Тут думка споживача.
Якісь скажені акції на відносно якісні продукти - ковбаси, ікру.
Міркую, нема очікуваного попиту.
Економіка зйожується від страху перед мобілізацією?
Час покаже.
Але наразі це аж ніяк не про міцну гривню.
Мені легко уявити, як Шарль Ебдо намалював би економіку України наразі, і це точно не було б про міцного самодостатнього юнака.
Що на протилежній шальці терезів?
Поки що - на горизонті початок перемовин про вступ до ЄС, і, схоже, вони такі немінучі, бо інакше кінець) крапельниці вже не допомагають, будуть під'єднувати трубопровід)
Пропаганду вимкнули на повну, скоро чекаємо на кількість чоловіків, що підуть у ТЦК і не зможуть потім втямти, як вони отут опинилися)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Вів 21 тра, 2024 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:00
Гонят курс по ЗЕ, который не против уйти, если Байден проиграет выборы. Тогда и ЗЕ не против слинять через выборы. Ему тогда это и надо будет, т.к. при Трампе всё переменится. ЗЕ тогда захочет спецом, что бы народ рассердился на него за войну, плюс курс, коммуналка и т.д. Ведь лучше уйти через выборы, чем вынесут ногами вперёд
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:02
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:07
Ох уж эта конспирология.
А объективно состояние экономики оценить?
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:10
Конечно это не так, но и курс сейчас перегиб к той же экономике. Спецом гонят, что бы потом опустить. А то ОГВЗ перестанут покупать.
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:19
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:22
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