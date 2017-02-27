|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2024 07:51
Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
Де?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9857
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34227
|36917083
|
Вів 21 тра, 2024 22:22
чик
|
|1960
|13244213
|
|
|7978
|23188297
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|