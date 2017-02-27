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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11427114281142911430

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 84
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
12
39,50-40,00
36%
30
40,00-40,50
24%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 07:51

  Xenon написав:Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?

Де?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:56

  remark написав:
  asti написав:
  flysoulfly написав: 40 - весьма удобная цифра для пересчета гривнестоимости в уме.
Только не надо про еще более удобные для пересчета цифры 50 и 100 :mrgreen:
Судя по тому что уже на втором аукционе подряд огромный спрос на самые длинные гривневые бумаги - паПиисят мы будет пересчитывать ещё не скоро... ;) ;)
Вважаєте, що то все загон оленів в дорогий доляр, а пастухи в цей час заходять в гривневий лонг?
Пастухи ще у квітні зрозуміти що гривневий лонг вигідніший ніж доляр...
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:12

  Shaman написав:
  Xenon написав:Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?

а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає ;)

він мав на увазі, що для "малого бізнесу" на Малій Арнаутській буде інший тариф
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:14

  asti написав:
  remark написав:
  asti написав:Судя по тому что уже на втором аукционе подряд огромный спрос на самые длинные гривневые бумаги - паПиисят мы будет пересчитывать ещё не скоро... ;) ;)
Вважаєте, що то все загон оленів в дорогий доляр, а пастухи в цей час заходять в гривневий лонг?
Пастухи ще у квітні зрозуміти що гривневий лонг вигідніший ніж доляр...

Якщо через рік курс буде 40-, то так, якщо 45+, то ні, "десь посередині" хз+-.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:07

  Shaman написав:
  Xenon написав:Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?

а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає ;)

Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
Sam17a
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