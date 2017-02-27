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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2024 08:56
remark написав:
Вважаєте, що то все загон оленів в дорогий доляр, а пастухи в цей час заходять в гривневий лонг?
Пастухи ще у квітні зрозуміти що гривневий лонг вигідніший ніж доляр...
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asti
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:12
Shaman написав: Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
він мав на увазі, що для "малого бізнесу" на Малій Арнаутській буде інший тариф
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:14
asti написав: remark написав:
Вважаєте, що то все загон оленів в дорогий доляр, а пастухи в цей час заходять в гривневий лонг?
Пастухи ще у квітні зрозуміти що гривневий лонг вигідніший ніж доляр...
Якщо через рік курс буде 40-, то так, якщо 45+, то ні, "десь посередині" хз+-.
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3
Додано: Сер 22 тра, 2024 10:07
Shaman написав: Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
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Sam17a
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:36
40.50 на початок червня
42 на початок осені
взимку може бути галопуюча
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fox767676
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:49
fox767676 написав:
взимку може бути галопуюча
А може і не буде - оналітика просто бімба
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Василь-Рівне
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:50
Василь-Рівне написав: fox767676 написав:
взимку може бути галопуюча
А може і не буде - оналітика просто бімба
ну ти навіть і не припускаєш
ти і 40 зараз уявити не міг
чекав на каву в ялті та ревальвацію
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якщо стисло - залежить буде чи не буде РПВ та економічне бронювання
2 чинники
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fox767676
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