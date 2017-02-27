Уже пол страны экономит воду и смывают унитаз раз в день.))
Звідки знаєте?
А друга половина страни скільки раз?
Це перша половина ходить до другої на горщик?
По курсу: 45 на кінець року. Записуйте!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2024 13:35
Игорь Алексеевич
Звідки знаєте?
А друга половина страни скільки раз?
Це перша половина ходить до другої на горщик?
По курсу: 45 на кінець року. Записуйте!
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:36
Людям, которые моются только в теплое время года (река, море, озеро, ставок) - никакой курс валют не страшен...
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