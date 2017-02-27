Додано: Чет 23 тра, 2024 10:06

Shaman написав: Sam17a написав: Shaman написав: а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає

Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.

П.С. - цифри лише для орієнтувння. Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.П.С. - цифри лише для орієнтувння.

тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися

Як би це парадоксально не виглядало, але дійсно, є всі шанси, що інфляція (зростання цін) не буде істотно зростати разом із підняттям вартості електрики та акцизів на паливо.У нас би могла бути класична інфляція витрат якби не величезна міграція населення та один нюанс. А саме те, що зменшення сукупної пропозиції на ринку в сучасному світі відкритих кордонів миттєво призводить до втрати долі ринку. І багато виробників які цю долю ринку довго завойовували, просто будуть різати "кости" (витрати), оптимізувати структуру та зменшувати маржу. Підняття цін теж буде, але не таке яке було б наприклад 5 років тому при аналогічних умовах. Ми це чудово спостерігаємо на тих низьких цифрах розміру інфляції які кожного місяця бачимо у звітах.Цей процес триватиме певний час (інерційність).Можна навіть дуже обережно спрогнозувати, що частина виробництв (особливо в продуктах харчування та побуту) перейде або ввіллється у власність великих торгових мереж. Адже той хто зараз- той диктує умови.ПС: І ще. Все це не стосується товарів із нееластичним попитом. Всі ці товари будуть зростати в ціні і то суттєво та в міру своєї ваги додавати до величини інфляції. Для прикладу класичний хліб (батон) по 30 грн/шт - це тільки питання часу.Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована.