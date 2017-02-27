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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 11:57
Навуходоносор написав: Дюрі-бачі написав:Навуходоносор
Навіть хто вижив - дуже задумається на переїздом в сусідню країну. Як сказав знайомий виробник орішків: найгірше не те, що роблять зміни, а те, що вони падають як сніг на голову. ніхто не дає хоча б приблизного плану хоча б на рік вперед, тому бізнесу неможливо оцінити ризики, тому він закрив бізнес.
Абсолютно.
Якби передбачити оту х...ю, ми б замість інвестицій у виробництво інвестували би у сонячні елементи
Чому зараз не можна розробити програми інвестицій в мікросес та мікроакумулятори? Наприклад, держава бере на себе розробку затребуваних характеристик, підключення до мережі, взяття в експлуатацію тощо, а люди/ОСББ/компанії встановлюють сес/вес та/або інвестують в розподілені енергозберігаючі системи.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 12:17
The_Rebel Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 12:25
striped написав:The_Rebel
Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.
Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 12:26
The_Rebel написав: Навуходоносор написав: Дюрі-бачі написав:Навуходоносор
Навіть хто вижив - дуже задумається на переїздом в сусідню країну. Як сказав знайомий виробник орішків: найгірше не те, що роблять зміни, а те, що вони падають як сніг на голову. ніхто не дає хоча б приблизного плану хоча б на рік вперед, тому бізнесу неможливо оцінити ризики, тому він закрив бізнес.
Абсолютно.
Якби передбачити оту х...ю, ми б замість інвестицій у виробництво інвестували би у сонячні елементи
Чому зараз не можна розробити програми інвестицій в мікросес та мікроакумулятори? Наприклад, держава бере на себе розробку затребуваних характеристик, підключення до мережі, взяття в експлуатацію тощо, а люди/ОСББ/компанії встановлюють сес/вес та/або інвестують в розподілені енергозберігаючі системи.
Все банально просто.
На цьому не "прикуриш". (або по простому не спизд...ш). Надто багато рухів, а вихлопу - мізер.
Підключення - це взагалі монополі Обленерго. Заради цієї монополії їх і приватизовували.
Навіть по тих же СЕС потрібна політична воля, що а) платити різний тариф (бо сонця в Чернігові набагато менше ніж в Одесі) б) Промислові СЕС не підключати до мереж без якогось мінімуму Energy storage як зможуть віддавати електрику у вечірні піки.
Ще раз повторюсь. Кожен народ заслуговує ту владу яку він обрав.
На жаль досвід на своїх помилках дуже дорого коштує. Але що поробиш. Головне зробити висновки!
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Додано: Чет 23 тра, 2024 12:33
Навуходоносор написав: striped написав:The_Rebel
Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.
Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.
Дозволю собі вас поправити. Бо ви допускаєте ДУЖЕ велику помику у формулюванні.
Держава - це Україна!
Некомпетентна у нас влада!Україна (Держава) та влада - це не одне і теж.
Саме в цьому ваша помилка.
Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
У нас чомусь вибирають серцем (подобається/не подобається), а потрібно розумом (зможе - вміє - має команду/не зможе - не вміє - не має команди)
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Додано: Чет 23 тра, 2024 12:37
Realist написав:
Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
Народ, вірніше ті, хто обрав своїм голосом цю владу, відповідає на 100% за те, що відбувається. Може ця дійсність буде щепленням на майбутнє, але маю сумнів.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 12:53
Шановні розумники. Народ вибирав владу за її обіцянки (програми). На таке, що твориться, народ не підписувався. Тобто народ цю владу не вибирав. І не треба на народ вішати всяку муйню!!.
А рівень життя краще міряти не "глобальними безглуздими показниками", а наповненням своїх кишень. А там стає все менше і менше. Звісно, якщо ви не "при делах".
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Додано: Чет 23 тра, 2024 12:56
Примат написав: Realist написав:
Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
Народ, вірніше ті, хто обрав своїм голосом цю владу
, відповідає на 100% за те, що відбувається. Може ця дійсність буде щепленням на майбутнє, але маю сумнів.
Ось тут не потрібно розділяти. Це те що із Українцями роблять століттями. Постійно вбивають клин.ВИННІ ВСІ!
І ті хто голосував за ЧИННУ владу. І ті хто не переконав перших цього не робити. Громадянська позиція полягає не лише у тому, щоб прийти і поставити галочку, а ще й у тому щоб спробувати поміркувати: А чому саме він/вона та знати відповіді на ці питання.
Колись Україна вже вибирала між "двох зол". Тоді вибрали Кучму, щоб не було Симоненка.
На жаль ми пройшли знову подібний вибір, де жоден із кандидатів не був достойний (це знову ж наша вина що не змогли знайти достойного), але час та ситуація навколо підказували, що "одна із зол" все-таки краща бо має досвід, команду та бачення майбутніх можливих подій.
Але що маємо - те маємо. Після бою, руками не махають. Треба робити висновки. От якщо в майбутньому ми втретє так обпечемось, то справи дійсно будуть кепські.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:02
zxzx777 написав:
Шановні розумники. Народ вибирав владу за її обіцянки (програми). На таке, що твориться, народ не підписувався. Тобто народ цю владу не вибирав. І не треба на народ вішати всяку муйню!!.
Як раз сплили 5 років царювання зеленського і можна вже підсумувати, що обіцяно було народові, і що виконано в реалі. А оте "що твориться" і на що народ не підписувався, то воно в комплекті до вибору йшло. Як ото книжки раніше продавали і х*ню в нагрузку. Кожен міг оцінити кандидата та зрозуміти, чи то х*ня в нагрузку, чи вдалий вибір.
"Народ цю владу не обирав", голосували не за, а проти, хоть поржом...
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:14
Realist написав:
Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
Вот сейчас вообще какие-то глупости написали:
1. Чтобы было "чесних та прозорих виборах" нужно менять закон о выборах, чтобы в бюллетень могли попасть люди, а не лишь люди с финансовым ресурсом (и обязательствами перед теми, кто их этим ресурсом обеспечил).
2. У нас нет механизма ответственности президента за расхождение/невыполнение избирательной программы.
3. У нас нет механизма отзыва голоса и критического уровня доверия к президенту, после достижения которого импичмент и новые выборы. Более того, у нас, как оказалось возможно и "Конституция на паузе" - 5 лет прошло, а у нас все еще старый президент. Это тоже люди так решили?
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