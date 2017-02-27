Додано: Чет 23 тра, 2024 12:56

Примат написав: Realist написав: Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади. Звідси наступний висновок:



Народ, вірніше ті, хто обрав своїм голосом цю владу, відповідає на 100% за те, що відбувається. Може ця дійсність буде щепленням на майбутнє, але маю сумнів. Народ,, відповідає на 100% за те, що відбувається. Може ця дійсність буде щепленням на майбутнє, але маю сумнів.

Ось тут не потрібно розділяти. Це те що із Українцями роблять століттями. Постійно вбивають клин.І ті хто голосував за ЧИННУ владу. І ті хто не переконав перших цього не робити. Громадянська позиція полягає не лише у тому, щоб прийти і поставити галочку, а ще й у тому щоб спробувати поміркувати: А чому саме він/вона та знати відповіді на ці питання.Колись Україна вже вибирала між "двох зол". Тоді вибрали Кучму, щоб не було Симоненка.На жаль ми пройшли знову подібний вибір, де жоден із кандидатів не був достойний (це знову ж наша вина що не змогли знайти достойного), але час та ситуація навколо підказували, що "одна із зол" все-таки краща бо має досвід, команду та бачення майбутніх можливих подій.Але що маємо - те маємо. Після бою, руками не махають. Треба робити висновки. От якщо в майбутньому ми втретє так обпечемось, то справи дійсно будуть кепські.