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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:25
The_Rebel написав: Навуходоносор написав: Дюрі-бачі написав:Навуходоносор
Навіть хто вижив - дуже задумається на переїздом в сусідню країну. Як сказав знайомий виробник орішків: найгірше не те, що роблять зміни, а те, що вони падають як сніг на голову. ніхто не дає хоча б приблизного плану хоча б на рік вперед, тому бізнесу неможливо оцінити ризики, тому він закрив бізнес.
Абсолютно.
Якби передбачити оту х...ю, ми б замість інвестицій у виробництво інвестували би у сонячні елементи
Чому зараз не можна розробити програми інвестицій в мікросес та мікроакумулятори? Наприклад, держава бере на себе розробку затребуваних характеристик, підключення до мережі, взяття в експлуатацію тощо, а люди/ОСББ/компанії встановлюють сес/вес та/або інвестують в розподілені енергозберігаючі системи.
а як же "ах какаой інвєстор"?
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:26
Примат написав: Realist написав:
Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
Народ, вірніше ті, хто обрав своїм голосом цю владу, відповідає на 100% за те, що відбувається. Може ця дійсність буде щепленням на майбутнє, але маю сумнів.
Не буде. Бо більшість завжди вибиратиме посередність або по обіцянкам, це хіба яким дивом достойна людина замаскується під посередність, а потім розкриє свій потенціал
Я б забрав у всіх право вибирати президента/парламент, бо пересічні люди в цьому не розуміються або продають голос за гречку. Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:27
Realist написав: Навуходоносор написав: striped написав:The_Rebel
Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.
Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.
Дозволю собі вас поправити. Бо ви допускаєте ДУЖЕ велику помику у формулюванні.
Держава - це Україна!
Некомпетентна у нас влада!Україна (Держава) та влада - це не одне і теж.
Саме в цьому ваша помилка.
Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
У нас чомусь вибирають серцем (подобається/не подобається), а потрібно розумом (зможе - вміє - має команду/не зможе - не вміє - не має команди)
врємя і стєкло
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:29
The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:34
Realist написав: Навуходоносор написав: striped написав:The_Rebel
Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.
Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.
Дозволю собі вас поправити. Бо ви допускаєте ДУЖЕ велику помику у формулюванні.
Держава - це Україна!
Некомпетентна у нас влада!Україна (Держава) та влада - це не одне і теж.
Саме в цьому ваша помилка.
Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
У нас чомусь вибирають серцем (подобається/не подобається), а потрібно розумом (зможе - вміє - має команду/не зможе - не вміє - не має команди)
Держава - це і є влада.
І ви припускаєтесь дуже великої помилки, думаючи що у нас голосують серцем)
У нас голосують органом, на якому сидять. М'язом
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:53
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Ні, виборщики у більш вузькому колі, бо вибори Балоги нічим не відрізняються від виборів президента, а саме - більшість людей незнайома особисто з Балогою.
Наприклад, у нас будинку була розумна і золота без перебільшення людина. Помагав всім, де що поломається, нікому не відмовляв. Завжди проявляв ініціативу у питаннях будинку. На жаль, вже загинув на фронті і тут проявив ініціативу, з перших днів пішов добровольцем. Без роздумів таких людей обиратимуть виборщиками, бо знають його особисто. У всіляких пройдох буде дуже мало шансів пройти, це не по телику брехати про 4тис дол. вчителям, в цьому випадку людину мають знати особисто. І я думаю у кожному колі спілкування дакі достойні люди є
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:55
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Ні, виборщики у більш вузькому колі, бо вибори Балоги нічим не відрізняються від виборів президента, а саме - більшість людей незнайома особисто з Балогою.
Наприклад, у нас будинку була розумна і золота без перебільшення людина. Помагав всім, де що поломається, нікому не відмовляв. Завжди проявляв ініціативу у питаннях будинку. На жаль, вже загинув на фронті і тут проявив ініціативу, з перших днів пішов добровольцем. Без роздумів таких людей обиратимуть виборщиками, бо знають його особисто. У всіляких пройдох буде дуже мало шансів пройти, це не по телику брехати про 4тис дол. вчителям, в цьому випадку людину мають знати особисто. І я думаю у кожному колі спілкування дакі достойні люди є
Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут
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Додано: Чет 23 тра, 2024 14:20
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 14:25
centurionus написав:
Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.
Військовозобов'язані долярчики обрали зеленського.
Робоча модель може прив'язуватися до платників податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 14:26
flyman написав:
Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут
Якщо вже тривалий час США - це перша економіка світу, перша армія світу, перша валюта світу, а також найбільша кількість емігрантів чомусь мріють потрапити саме в США, то значить і не дуже збоїть.
Нам ми подібні показники, то ми б уже, так тому й бути, змирилися б з такими "збоями"
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The_Rebel
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