RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11432114331143411435>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 87
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
15%
13
39,50-40,00
36%
31
40,00-40,50
23%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:25

  The_Rebel написав:
  Навуходоносор написав:
  Дюрі-бачі написав:Навуходоносор Навіть хто вижив - дуже задумається на переїздом в сусідню країну. Як сказав знайомий виробник орішків: найгірше не те, що роблять зміни, а те, що вони падають як сніг на голову. ніхто не дає хоча б приблизного плану хоча б на рік вперед, тому бізнесу неможливо оцінити ризики, тому він закрив бізнес.

Абсолютно.
Якби передбачити оту х...ю, ми б замість інвестицій у виробництво інвестували би у сонячні елементи

Чому зараз не можна розробити програми інвестицій в мікросес та мікроакумулятори? Наприклад, держава бере на себе розробку затребуваних характеристик, підключення до мережі, взяття в експлуатацію тощо, а люди/ОСББ/компанії встановлюють сес/вес та/або інвестують в розподілені енергозберігаючі системи.

а як же "ах какаой інвєстор"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:26

  Примат написав:
  Realist написав:Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.


Народ, вірніше ті, хто обрав своїм голосом цю владу, відповідає на 100% за те, що відбувається. Може ця дійсність буде щепленням на майбутнє, але маю сумнів.

Не буде. Бо більшість завжди вибиратиме посередність або по обіцянкам, це хіба яким дивом достойна людина замаскується під посередність, а потім розкриє свій потенціал :D
Я б забрав у всіх право вибирати президента/парламент, бо пересічні люди в цьому не розуміються або продають голос за гречку. Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 277
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:27

  Realist написав:
  Навуходоносор написав:
  striped написав:The_Rebel Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.

Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.

Дозволю собі вас поправити. Бо ви допускаєте ДУЖЕ велику помику у формулюванні.
Держава - це Україна!
Некомпетентна у нас влада!
Україна (Держава) та влада - це не одне і теж. Саме в цьому ваша помилка.

Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
У нас чомусь вибирають серцем (подобається/не подобається), а потрібно розумом (зможе - вміє - має команду/не зможе - не вміє - не має команди)

врємя і стєкло
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  The_Rebel написав:Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.

Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 29.07.22
Подякував: 559 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:34

  Realist написав:
  Навуходоносор написав:
  striped написав:The_Rebel Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.

Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.

Дозволю собі вас поправити. Бо ви допускаєте ДУЖЕ велику помику у формулюванні.
Держава - це Україна!
Некомпетентна у нас влада!
Україна (Держава) та влада - це не одне і теж. Саме в цьому ваша помилка.

Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
У нас чомусь вибирають серцем (подобається/не подобається), а потрібно розумом (зможе - вміє - має команду/не зможе - не вміє - не має команди)

Держава - це і є влада.
І ви припускаєтесь дуже великої помилки, думаючи що у нас голосують серцем)
У нас голосують органом, на якому сидять. М'язом
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2586
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:53

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.

Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...

Ні, виборщики у більш вузькому колі, бо вибори Балоги нічим не відрізняються від виборів президента, а саме - більшість людей незнайома особисто з Балогою.
Наприклад, у нас будинку була розумна і золота без перебільшення людина. Помагав всім, де що поломається, нікому не відмовляв. Завжди проявляв ініціативу у питаннях будинку. На жаль, вже загинув на фронті і тут проявив ініціативу, з перших днів пішов добровольцем. Без роздумів таких людей обиратимуть виборщиками, бо знають його особисто. У всіляких пройдох буде дуже мало шансів пройти, це не по телику брехати про 4тис дол. вчителям, в цьому випадку людину мають знати особисто. І я думаю у кожному колі спілкування дакі достойні люди є
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 277
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:55

  The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.

Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...

Ні, виборщики у більш вузькому колі, бо вибори Балоги нічим не відрізняються від виборів президента, а саме - більшість людей незнайома особисто з Балогою.
Наприклад, у нас будинку була розумна і золота без перебільшення людина. Помагав всім, де що поломається, нікому не відмовляв. Завжди проявляв ініціативу у питаннях будинку. На жаль, вже загинув на фронті і тут проявив ініціативу, з перших днів пішов добровольцем. Без роздумів таких людей обиратимуть виборщиками, бо знають його особисто. У всіляких пройдох буде дуже мало шансів пройти, це не по телику брехати про 4тис дол. вчителям, в цьому випадку людину мають знати особисто. І я думаю у кожному колі спілкування дакі достойні люди є

Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:20

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.

Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...

Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.
centurionus
 
Повідомлень: 1775
З нами з: 07.10.09
Подякував: 372 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:25

  centurionus написав:Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.

Військовозобов'язані долярчики обрали зеленського.
Робоча модель може прив'язуватися до платників податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.
whois2010
 
Повідомлень: 508
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:26

  flyman написав:Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут

Якщо вже тривалий час США - це перша економіка світу, перша армія світу, перша валюта світу, а також найбільша кількість емігрантів чомусь мріють потрапити саме в США, то значить і не дуже збоїть.
Нам ми подібні показники, то ми б уже, так тому й бути, змирилися б з такими "збоями"
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 277
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11432114331143411435>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3423, 3424, 3425
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34246 36920590
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2024 13:04
BeneFuckTor
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13245019
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23188603
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6330)
23.05.2024 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.