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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 87
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
15%
13
39,50-40,00
36%
31
40,00-40,50
23%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:55

  The_Rebel написав:
  flyman написав:Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут

Якщо вже тривалий час США - це перша економіка світу, перша армія світу, перша валюта світу, а також найбільша кількість емігрантів чомусь мріють потрапити саме в США, то значить і не дуже збоїть.
Нам ми подібні показники, то ми б уже, так тому й бути, змирилися б з такими "збоями"

Американська модель певної мірою унікальна. Реально ліберальна економіка, де за гроші можна все...крім того, що не заборонено і за умови, якщо ти сплатив податки. Оці ціни "до" податків/зборів, приватні контролюючі органи, які реально контролюють і фактично непідкупні, бо це...невигідно.

Я згоден, що народ має бути джерелом влади, але фактично він (мабуть, це ментальність) добровільно віддав її владарям.
Згоден з Realist у тому, що народ несе відповідальність, бо її не контролює.
З іншого боку, з цього ж висновку випливає, що Україна не доросла до демократичного правління.
Наразі вихід бачиться через диктатуру з поступовою демократизацією.
Якщо люди тут вимирають, що з війною, що без війни - тут щось явно не так.
Хтось бреше)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Чет 23 тра, 2024 15:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:56

  whois2010 написав:
  centurionus написав:Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.

Військовозобов'язані долярчики обрали зеленського.
Робоча модель може прив'язуватися до платників податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.

Це не працюватиме. Первинні функції держави - безпека населення та забезпечення у населення відчуття справедливості.
Умовний тракторист Микола не матиме "натхнення" захищати умовну популярну працівницю якогось борделю алінку, тому що вона сплатила податки.
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