Додано: Чет 23 тра, 2024 16:46

За ці сім років, як я пішла з Нацбанку, я ніколи публічно не критикувала НБУ. Але настав час. Тому що неправильна монетарна та валютна політика призводять до неправильного результату й, на жаль, тільки підвищують ризики та накопичують дисбаланси в економіці. Ще в листопаді 2022 року я про це говорила, ви можете знайти інтервью (NV — Ред.), яка є у вас про банки, — жирні коти.



Так, пам’ятаю, йшося про депозитні сертифікати, на яких українські банки добре заробляють, не кредитуючи економіку та сплачуючи за депозитами відсотки, менші за інфляцію.



Як всім відомо, центральні банки — це ті, хто робить політику наперед. Коли у вас вийшло те моє інтерв'ю, мені зателефонували з кількох найбільших банків і сказали: «Ні, ми не жирні коти, ми взагалі дуже бідні нещасні банки під час війни, а ти там у своєму Лондоні нас обзиваєш жирними котами…». Я сказала: хлопці, послухайте, я просто попереджаю, якщо буде неправильна монетарна політика, то будуть неправильні наслідки. А тепер бачимо цей результат — банківська система найприбутковіша за всю історію незалежної України. Вийдіть і спробуйте це пояснити комусь із макроекономістів у світі. Всі скажуть, напевно, потрібна війна, щоб нарешті банківська система отримала найбільший прибуток, так?



Далі банківська система після того, як вже було зроблено аналіз якості активів і стрес-тестування після початку війни, має показник адекватності капіталу Н2 (норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу) майже 21%, а адекватність основного капіталу Н3 (норматив достатності основного капіталу) — майже 13%. Тобто у нас вдвічі вищий капітал, ніж потрібно.



Пояснить міжнародній спільноті, як банківська система під час війни отримала найбільший прибуток у своїй історії? І це, після страшної фази війни. Я про це ще говорю, бо дивлюся, що банкіри вже потирають ручки, бо вони кажуть: о, ми з таким прибутком закінчили, тепер ми собі випишемо великі бонуси, адже ми молодці.

За цей час, з початку війни, ми вижили фінансово виключно тому, що наші міжнародні партнери дали нам 83 мільярди доларів. З яких Національний банк уже продав на ринку 60 мільярдів доларів. Продаючи цю валюту, НБУ чітко розуміє, що ринок перебуває під його повним контролем. І тому НБУ повинен був завжди пам’ятати, що треба тримати гнучкий валютний курс. Є таке поняття у фінансових ринках як outright forward. Це розрахункова величина: ставка НБУ 25% - ставка FedRes 5% = 20%. Я це все спрощую, щоб усі зрозуміли. У вас є ці 20% різниці, і якщо ви так і не відпускаєте курс, то він буде переоцінений на ці 20 відсотків.

Наступне − це кредитна ставка 5−7−9%. Різниця сплачується банкам Мінфіном з бюджету. Ви ставите облікову ставку 25%. Хто вам повинен цю різницю платити? Мінфін, у якого й так у бюджеті 50% запозичених грошей наших іноземних спонсорів.

Ще я хотіла сказати про баланси наших банків на сьогодні. Торік я розуміла, що баланси банків перетворяться в основному на портфель ОВДП і депозитних сертифікатів Національного банку. Пропорція минулого року була близько, напевно, 60%. До кінця війни я думала, що вона буде 80−90%. Зверніть увагу, це не дуже добре, але це не дуже страшно. Просто Нацбанку це треба розуміти. І Мінфіну зокрема. Наприклад, візьмемо портфель Ощадбанку — половина це ОВДП та депозитні сертифікати Нацбанку, 25% - обов’язкові резерви та гроші на коррахунку. І 25% - це кредитний портфель. Ось така наближена схема банківської системи на сьогодні. На жаль, крім операційної підтримки державної програми 5−7−9 банки мало що роблять. Та й і програма ця була започаткована для кредитування малого та середнього бізнесу, а не великим компаніям, як це сталося…

На початку війни мене часто запитували про олігархів, і я відповідала: в Україні немає жодних олігархів зараз. Але головне — уникнути виникнення нових після результатів війни та реконструкції.

й трохи про грошідля доступу до статті необхідно ввести emailяк на мене, дуже розумні думки. я теж казав про ці речі.але чекаю навали хейтерів