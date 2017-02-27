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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:31
UA написав:
Можна було б назвати "Ціна Е ОСЕЛІ"
Або "Студент! сесія прийшла"
Щось хотів сказати?
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Додано: Чет 23 тра, 2024 23:37
remark написав: asti написав: dimo_0n написав:
Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
Да, но с таким расчётом что гривневые депо
отобьют этот рост))
Сумнівно, приспав тут всіх ИА зі своїм па 37,5. А сам в той час мабуть тарився по повній, маючи інсайд про шухер.
Да не, он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 02:11
Успіх написав:
Які депозити?
Які ОВДП?
Які акції?
Які каруселі з доляром?(колись)
Закінчуйте з отими дитячими забавками на галявині!))
Будьте справжніми мужиками!
Будьте - титанами!!
Вступайте до лав ЗСУ!!!!
20000+100000+70000=190000грн/міс!!!
ДВА МІЛЬЙОНИ гривень за рік!!!
(а рік - швидко пролітає!)
А щож ви про головне забули:
бонус П'ЯТНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ!!!
Правда вже не вам, а родичам, але то таке... 😇😇😇
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asti
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 02:25
asti
И самое-пресамое главное все забыли.
Ничего из этого не выплачивается и выплачиваться не будет, денех нет.
Суды бесполезны.
Но… но (!)
800 гривен в месяц при ранении платят исправно. Тут уж, чего греха таить, государство о всу заботится. Никто не скажет, что 800 грывен не платят.
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 06:39
Успіх написав:
Які депозити?
Які ОВДП?
Які акції?
Які каруселі з доляром?(колись)
Закінчуйте з отими дитячими забавками на галявині!))
Будьте справжніми мужиками!
Будьте - титанами!!
Вступайте до лав ЗСУ!!!!
20000+100000+70000=190000грн/міс!!!
ДВА МІЛЬЙОНИ гривень за рік!!!
(а рік - швидко пролітає!)
Ще й потім різні пільги на комуналку, проїзд і т.д.
Чого ще чекаєте?
Навряд, чи комусь з вас ще колись випаде нагода заробляти за місяць більше, ніж заробляють депутати!!!
Депутат,слідчий,прокурор,міністри та заступник,ось де гроші пан Успіх - ваші копійки це на цукерки і лімонад.
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sens
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 06:41
asti написав:
Успіх написав:
Які депозити?
Які ОВДП?
Які акції?
Які каруселі з доляром?(колись)
Закінчуйте з отими дитячими забавками на галявині!))
Будьте справжніми мужиками!
Будьте - титанами!!
Вступайте до лав ЗСУ!!!!
20000+100000+70000=190000грн/міс!!!
ДВА МІЛЬЙОНИ гривень за рік!!!
(а рік - швидко пролітає!)
А щож ви про головне забули:
бонус П'ЯТНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ!!!
Правда вже не вам, а родичам, але то таке... 😇😇😇
З облігаціями теж непоганий профіт якщо можливо продати у валюті та купити у гривні,та навпаки і не чекати строку погашення
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sens
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:11
asti написав:
Успіх написав:
Які депозити?
Які ОВДП?
Які акції?
Які каруселі з доляром?(колись)
Закінчуйте з отими дитячими забавками на галявині!))
Будьте справжніми мужиками!
Будьте - титанами!!
Вступайте до лав ЗСУ!!!!
20000+100000+70000=190000грн/міс!!!
ДВА МІЛЬЙОНИ гривень за рік!!!
(а рік - швидко пролітає!)
А щож ви про головне забули:
бонус П'ЯТНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ!!!
Правда вже не вам, а родичам, але то таке... 😇😇😇
Та що ви видивляєтесь за журавлем в небі?
Я вам пропоную жирну синцю в руках!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©😁😁😁
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