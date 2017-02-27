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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11433114341143511436>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 92
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
35%
32
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
5%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 23:37

  remark написав:
  asti написав:
  dimo_0n написав:Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
Да, но с таким расчётом что гривневые депо
отобьют этот рост))


Сумнівно, приспав тут всіх ИА зі своїм па 37,5. А сам в той час мабуть тарився по повній, маючи інсайд про шухер.

Да не, он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"Ще й потім різні пільги на комуналку, проїзд і т.д."

Обіцянки-цяцянки. Обіцяти можна все що завгодно, за рік-два-п'ять не буде грошей в бюджеті, будуть тільки розказувати, що маєш право.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:20

  75stasstas75 написав: он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
но у тех, сливших тогда на
гривнедепозиты, ситуйовина с курсом пока не очень трагичная, и в июне даже "в ноль" может получиться выйти.
А может не получиться :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:02

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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:03

нарешті курс йде по плану...

порахував по овдп.

на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.

1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.

правильно я порахував, НБУ? 😄
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:04

USD 40.25  40.45
EUR 43.75   43.90
:shock:
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:08

  Bobua написав:нарешті курс йде по плану...

порахував по овдп.

на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.

1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.

правильно я порахував, НБУ? 😄

Версия интересная, но нуждается в проверке.
Предлагаю составить посуточный график роста и ежедневно сравнивать официальный курс с прогнозируемым. Так мы не только определим верность версии, но и посмотрим, насколько изобретательно НБУ изображает естественность процессов за счет отклонений от целевых значений.
В конце года можно будет даже построить, для наглядности, отдельный график отклонений.

Если этого не сделать, мы все забудем об этой версии, как и о множестве других :)

  Shaman написав:
  UA написав:
  ihorsic написав:Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...

ЦТКкашний бусик под каждой обменкой и банком обеспечит стабильность финансовой системы

коли бусіфікують пару панікерів, то виявиться, що все спокійно :D

Зачем в армии паникеры? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:10

Треба вкладати в пиріжки

💸😳Київська перепічка уже по 45 грн

У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.

2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:14

  Сибарит написав:
  Shaman написав:
  UA написав:ЦТКкашний бусик под каждой обменкой и банком обеспечит стабильность финансовой системы

коли бусіфікують пару панікерів, то виявиться, що все спокійно :D

Зачем в армии паникеры? :)

щоб не наводили паніку серед цивільних 8)

а в армії це все швидко лікується, є декілька армійських процедур, як мізки вправляють різним дурникам :lol:
Shaman
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