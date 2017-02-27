Да не, он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 тра, 2024 23:37
Да не, он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
"Ще й потім різні пільги на комуналку, проїзд і т.д."
Обіцянки-цяцянки. Обіцяти можна все що завгодно, за рік-два-п'ять не буде грошей в бюджеті, будуть тільки розказувати, що маєш право.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...
Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:20
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:02
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:03
нарешті курс йде по плану...
порахував по овдп.
на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.
1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.
правильно я порахував, НБУ? 😄
Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:08
Версия интересная, но нуждается в проверке.
Предлагаю составить посуточный график роста и ежедневно сравнивать официальный курс с прогнозируемым. Так мы не только определим верность версии, но и посмотрим, насколько изобретательно НБУ изображает естественность процессов за счет отклонений от целевых значений.
В конце года можно будет даже построить, для наглядности, отдельный график отклонений.
Если этого не сделать, мы все забудем об этой версии, как и о множестве других
Зачем в армии паникеры?
Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:10
Треба вкладати в пиріжки
💸😳Київська перепічка уже по 45 грн
У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.
2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень
Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:14
щоб не наводили паніку серед цивільних
а в армії це все швидко лікується, є декілька армійських процедур, як мізки вправляють різним дурникам
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