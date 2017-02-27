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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:05
Сибарит написав: Bobua написав:
нарешті курс йде по плану...
порахував по овдп.
на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.
1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.
правильно я порахував, НБУ? 😄
Версия интересная, но нуждается в проверке.
Предлагаю составить посуточный график роста и ежедневно сравнивать официальный курс с прогнозируемым. Так мы не только определим верность версии, но и посмотрим, насколько изобретательно НБУ изображает естественность процессов за счет отклонений от целевых значений.
В конце года можно будет даже построить, для наглядности, отдельный график отклонений.
Если этого не сделать, мы все забудем об этой версии, как и о множестве других
Зачем так сложно?
Просто взять корень 20-й степени от 40/5=8
1.1095694720678, или 11%
Экстраполировать в будущее на любой срок
Востаннє редагувалось anduzenko
в П'ят 24 тра, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:06
ihorsic написав:
Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...
Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги
2) Или гривна "укрепится"
У кого какие мысли по этому поводу?
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:12
Victor8 написав: ihorsic написав:
Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...
Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги
2) Или гривна "укрепится"
У кого какие мысли по этому поводу?
Будь який прогноз буде з серії більш чи менш вірогідно.
Точно знає лише НБУ (і то це не точно;)
Але в найближчій перспективі я не бачу підстав для укріплення гривні.
Тим паче у віддаленій.
Але шляхом заливки по трубопроводу можливо будь-яке диво
)
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:14
sens написав:
💸😳Київська перепічка уже по 45 грн
У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.
2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень
Пропоную індекс Київської перепечки!
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