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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11433114341143511436

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 92
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
35%
32
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
5%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:05

  Сибарит написав:
  Bobua написав:нарешті курс йде по плану...

порахував по овдп.

на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.

1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.

правильно я порахував, НБУ? 😄

Версия интересная, но нуждается в проверке.
Предлагаю составить посуточный график роста и ежедневно сравнивать официальный курс с прогнозируемым. Так мы не только определим верность версии, но и посмотрим, насколько изобретательно НБУ изображает естественность процессов за счет отклонений от целевых значений.
В конце года можно будет даже построить, для наглядности, отдельный график отклонений.

Если этого не сделать, мы все забудем об этой версии, как и о множестве других :)

Зачем так сложно?
Просто взять корень 20-й степени от 40/5=8
1.1095694720678, или 11%
Экстраполировать в будущее на любой срок
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 24 тра, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:06

  ihorsic написав:Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...

Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги :(
2) Или гривна "укрепится" :shock:

У кого какие мысли по этому поводу?
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:12

  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...

Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги :(
2) Или гривна "укрепится" :shock:

У кого какие мысли по этому поводу?

Будь який прогноз буде з серії більш чи менш вірогідно.
Точно знає лише НБУ (і то це не точно;)
Але в найближчій перспективі я не бачу підстав для укріплення гривні.
Тим паче у віддаленій.
Але шляхом заливки по трубопроводу можливо будь-яке диво :))
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:14

  sens написав:💸😳Київська перепічка уже по 45 грн

У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.

2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень

Пропоную індекс Київської перепечки!
Mimohod
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  #<1 ... 11433114341143511436
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