RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11433114341143511436

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 92
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
35%
32
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
5%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:05

  Сибарит написав:
  Bobua написав:нарешті курс йде по плану...

порахував по овдп.

на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.

1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.

правильно я порахував, НБУ? 😄

Версия интересная, но нуждается в проверке.
Предлагаю составить посуточный график роста и ежедневно сравнивать официальный курс с прогнозируемым. Так мы не только определим верность версии, но и посмотрим, насколько изобретательно НБУ изображает естественность процессов за счет отклонений от целевых значений.
В конце года можно будет даже построить, для наглядности, отдельный график отклонений.

Если этого не сделать, мы все забудем об этой версии, как и о множестве других :)

Зачем так сложно?
Просто взять корень 20-й степени от 40/5=8
1.1095694720678, или 11%
Экстраполировать в будущее на любой срок
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 24 тра, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 18.10.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:06

  ihorsic написав:Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...

Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги :(
2) Или гривна "укрепится" :shock:

У кого какие мысли по этому поводу?
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:12

  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...

Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги :(
2) Или гривна "укрепится" :shock:

У кого какие мысли по этому поводу?

Будь який прогноз буде з серії більш чи менш вірогідно.
Точно знає лише НБУ (і то це не точно;)
Але в найближчій перспективі я не бачу підстав для укріплення гривні.
Тим паче у віддаленій.
Але шляхом заливки по трубопроводу можливо будь-яке диво :))
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:14

  sens написав:💸😳Київська перепічка уже по 45 грн

У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.

2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень

Пропоную індекс Київської перепечки!
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 231
З нами з: 13.10.08
Подякував: 442 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:51

  Mimohod написав:
  sens написав:💸😳Київська перепічка уже по 45 грн

У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.

2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень

Пропоную індекс Київської перепечки!

В опубликованных результатах исследования индекса Биг Мака за январь 2024 года украинская гривна заняла восьмое место с конца среди мировых валют, стоимость которых недооценена.
По мнению издания, курс гривны недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн за доллар.

По состоянию на конец мая 2024 - данных нет... :|
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:54

  Навуходоносор написав:
  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...

Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги :(
2) Или гривна "укрепится" :shock:

У кого какие мысли по этому поводу?

Будь який прогноз буде з серії більш чи менш вірогідно.
Точно знає лише НБУ (і то це не точно;)
Але в найближчій перспективі я не бачу підстав для укріплення гривні.
Тим паче у віддаленій.
Але шляхом заливки по трубопроводу можливо будь-яке диво :))

О чем думают люди, которые покупают 3-х летние ОВДП?
Думаю, что для многих это просто загадка...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:06

  Victor8 написав:О чем думают люди, которые покупают 3-х летние ОВДП?
Думаю, что для многих это просто загадка...


Практика показує, що в Україні часто виникають ситуації несподіваного і непередбачуваного відкату курсів на період виходу/перевкладення великих гравців на ринку. Ринкова ж економіка. :D
farm
 
Повідомлень: 548
З нами з: 03.01.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:18

  Victor8 написав:
  Навуходоносор написав:[quote="5729826:Victor8"
Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги :(
2) Или гривна "укрепится" :shock:

У кого какие мысли по этому поводу?

Будь який прогноз буде з серії більш чи менш вірогідно.
Точно знає лише НБУ (і то це не точно;)
Але в найближчій перспективі я не бачу підстав для укріплення гривні.
Тим паче у віддаленій.
Але шляхом заливки по трубопроводу можливо будь-яке диво :))

О чем думают люди, которые покупают 3-х летние ОВДП?
Думаю, что для многих это просто загадка...[/quote]
Оффтоп.
Есть некий персонаж. Нет ни ума, ни рук, причем первого все меньше, второе могло и появиться, но имярек не развивал, ибо оно ж есть, по его мнению.
Этот гений, все мечтая заняться БИЗНЕСОМ, после первой военной зимы ко второй накупил разной хрени для бесперебойников (ибо ж косовато и не сильно эффективно, но два проводка спаять может) думая наконец заработать... С этой целью взяв кредит)
Ну, как бы промежуточный итог - зима 23-24 всем известна.
Но тут москалики подсобили со своими атаками на генерацию)
Так что может, он еще и заработает)

Второй, имея мелкий и вполне работающий бизнес, влошился в ОВГЗ))
Надо узнать, что он думает по этому поводу)
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11433114341143511436
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3424, 3425, 3426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34250 36922263
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2024 11:52
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13245493
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23188797
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.